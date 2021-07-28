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En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu aştı

Sağlık Bakanı Koca, en az bir doz aşı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz COVID-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti." ifadesini kullandı.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan 18 yaş ve üzerindeki herkes, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine giderek, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor.

 

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