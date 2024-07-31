En az üç vekil AK Parti'ye geçecek! Tarih verildi

AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yılı dönümü kapsamında 81 ilde eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek. Program kapsamında kulislerde uzunca süredir konuşulan AK Parti'ye geçmeyi bekleyen isimlere rozet takılması da gündemde...

Sabah gazetesinin haberine göre; seçimlere Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti çatısı altında girerek milletvekili seçilen en az üç isim 14 Ağustos'ta Erdoğan'ın da onay vermesi halinde AK Parti rozetini takacak.

Transfer süreci 14 Ağustos’la sınırlı kalmayacak. Ekim ayı itibarıyla peyderpey geçişler yaşanması bekleniyor.

İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden bazı vekil ve belediye başkanlarının AK Parti’ye geçmek istediği kulislerde yer almıştı.

Transferlere ilişkin görüşü alınan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz fırsatçılık yapamayız” dediği öğrenilmişti.

Erdoğan’ın kurmaylarına “Talepler konusunda aceleci davranmayın” dediği iddia edilmişti.