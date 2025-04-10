En büyük rakiplerindendi! Prada, Versace'yi satın alıyor

İtalyan lüks moda markası Prada, en büyük rakiplerinden Versace'yi satın alıyor.

Firmadan yapılan açıklamada, Versace'nin tamamının 1.25 milyar Euro (1,38 milyar Dolar) nakit karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Prada, Versace'yi satın almak için bir süredir görüşmeler yapıyordu.

Söz konusu anlaşmanın açıklamanın ardından Prada hisselerindeki günlük yükseliş yüzde 5'e ulaştı.

Devralma işlemi bu yılın ikinci yarısında

Prada'nın Versace'yi devralma işleminin bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Prada, halihazırda Jimmy Choo ve Michael Kors gibi markaların da sahibi.

Versace, 1970’lı yıllarda ünlü modacı Gianni Versace tarafından kurulmuştu. Capri Holdings, Versace'yi 2018 yılında 1,83 milyar euroya satın almıştı.

