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En düşük emekli aylığı 3500 liraya çıkartıldı

Meclis Komisyonu'ndaki torba kanun teklifi görüşmelerinde 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 3 bin liraya çakırılmasını öngören madde değiştirildi. Verilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3500 liraya çıkartıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba yasanın görüşmelerinde sürpriz bir değişiklik yapıldı.

Torba kanun teklifine verilen önergeyle, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 3.000 liraya çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

Önergenin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 3.500 liraya yükseltildi.

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