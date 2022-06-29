En düşük emekli aylığı 3500 liraya çıkartıldı
Meclis Komisyonu'ndaki torba kanun teklifi görüşmelerinde 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 3 bin liraya çakırılmasını öngören madde değiştirildi. Verilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3500 liraya çıkartıldı.
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba yasanın görüşmelerinde sürpriz bir değişiklik yapıldı.
Torba kanun teklifine verilen önergeyle, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 3.000 liraya çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.
Önergenin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 3.500 liraya yükseltildi.
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