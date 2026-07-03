Milyonlarca emekli ve memurun zam oranı TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamları sonrası belli oldu. En düşük emekli aylığı alan vatandaşların maaşı ise henüz netleşmedi. Bu sebeple sıkça "En düşük emekli maaşı belli oldu mu, ne kadar olacak" sorusu geliyor.

En düşük emekli maaşı belli oldu mu?

En düşük emekli maaşı henüz belli olmadı. Hükümetten en yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi sonrası en düşük emekli aylığı netleşecek.

Eğer 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 17,76 oranında zam yapılırsa en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olacak.