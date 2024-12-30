En geniş kapsamlı sigara içme yasağı Milano'da başlıyor! 1 Ocak 2025'ten itibaren cezası büyük...

İtalya'nın sanayi ve finans merkezi Milano'da, şehirdeki hava kirliliğinin yüzde 7 oranında sigara tüketiminden kaynaklandığını saptayan Belediye yeni bir yönetmelikle gündeme geldi.

Ortak yaşam alanları için getirdiği kısıtlı sigara içme yasağının kapsamını genişleten ve açık havada sigara içmeyi tamamen yasaklayan Milano Belediyesi, 1 Ocak 2025'ten itibaren aldığı bu karara uymayanlara 40 ile 240 Euro arasında değişen para cezaları uygulamaya hazırlanıyor. Yeni yönetmeliğin kapsadığı alan içerisinde, kaldırımlar, meydanlar, açık hava kafeleri, parklar yer alıyor.

İngiltere

İngiltere’de de dumansız hava sahasına ilişkin uygulamalar sık sık gündeme geliyor. 18 yaş altına sigara, tütün ürünleri ve elektronik sigara satışının yasak olduğu ülkede son zamanlarda kapalı alanlardaki sigara içme yasağının açık hava mekanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Hükümet yetkilileri, kulüp ve restoranların açık alanlarında, kaldırımlarda, üniversite kampüslerinde, çocuk oyun alanlarında ve küçük parklarda da sigara içmeyi yasaklayacak kanunlar üzerinde çalışsa da, söz konusu uygulamanın ekonomiye zarar vermeyecek şekilde yapılması başlıca şart olarak tanımlanıyor.

Fransa

Fransa'da tüm kapalı kamusal alanlarda (istasyonlar, müzeler, restoranlar, kafeler vb.) sigara içmek yasak. Tütün ürünlerini de yalnızca, özel devlet lisansına sahip olan mekanlar satabiliyor. 2032 yılına kadar tütünsüz ilk nesli oluşturmak isteyen Fransa, 2023’te tüm plajlarda, halka açık parklarda, ormanlarda ve okul yakınlarında sigara içmeyi yasakladı.

İspanya

2011'den beri İspanya'da restoranlar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere halka açık her kapalı alanda sigara içmek yasak. Konu açık havaya gelince ülkede, çocuk oyun parklarında, okulların ve hastanelerin çevresinde sigara içmek yasak.

Avustralya

Ülkenin tamamında kapalı alanda sigara içmek yasak olsa da açık alanlara dair yasaklar her eyalette bulunmuyor. Avustralya'nın en büyük eyaletlerinden Queensland, kamp alanlarında, halka açık yüzme havuzlarında ve oyun alanlarında sigara içme kısıtlamaları uygulayan eyaletler arasında.

Danimarka, Finlandiya, İtalya ve İsveç, bir grup Avrupa kuruluşu olan Smoke Free Partnership'e göre, sigara karşıtı yasalara "çok iyi" bir uyum sergiliyor. Bununla birlikte, Bulgaristan ve Yunanistan'ın sigara içme yasalarına "zayıf" bir uyumu var.

Ülkemizde durum...

Türkiye'de 2008'de çıkarılan yasayla kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı. Ülkemizde de sigara içmenin yasak olduğu yerlerin başında kamuya açık kapalı mekanlar geliyor. Kamu hizmet binalarının kapalı alanları, koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği binaların kapalı alanları da bu kurala dahil. Toplu taşımada geçerli olan sigara içme yasağı, Türkiye'de hususi araçtaki şoförü ve taksi sürücülerini de kapsıyor.

Restoran gibi mekanlarda ise sigara içilen ve içilmeyen olmak üzere farklı salonlar hizmet verse de, bir restoranın açık alanında genellikle bu ayrıma pek özen gösterilmiyor. Milano'daki uygulamanın bir benzerinin Türkiye'de yapılması durumunda ortaya çıkabilecek kaos ortamını tahmin etmek pek de zor gözükmüyor.