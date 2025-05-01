EN GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Son depremler listesi yine yoğun şekilde aratılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek isteyen yurttaşlar "Yeni deprem oldu mu?" sorusuna cevap arıyor. İşte son liste...
İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin yankıları sürerken yurdun değişik bölgelerinde irili, ufaklı depremler meydana geliyor.
Bugün en son Bodrum'daki deprem korkuya neden olurken yine "Son depremler" araması sıklaştı.
Son depremler listesi
10:11 — Simav (Kütahya) — ML 1.3
10:09 — Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları — ML 1.9
09:32 — Simav (Kütahya) — ML 1.1
09:15 — Simav (Kütahya) — ML 1.2
09:05 — Simav (Kütahya) — ML 1.9
08:54 — Simav (Kütahya) — ML 1.2
08:54 — Simav (Kütahya) — ML 0.8
08:26 — Pütürge (Malatya) — ML 1.4
08:26 — Pütürge (Malatya) — ML 1.7
07:50 — Büyükçekmece (İstanbul) açıkları — ML 1.6
07:35 — Simav (Kütahya) — ML 1.3
07:26 — Sivrice (Elazığ) — ML 1.2
07:16 — Battalgazi (Malatya) — ML 0.7
07:08 — Akyaka (Kars) yakınları — ML 1.9
07:02 — Simav (Kütahya) — ML 2.4
06:43 — Antakya (Hatay) — ML 1.6
06:41 — Alanya (Antalya) açıkları — ML 2.0
06:32 — Sincik (Adıyaman) — ML 1.0
06:28 — Akyaka (Kars) yakınları — ML 1.7
06:04 — Doğanşehir (Malatya) — ML 0.9
06:02 — Simav (Kütahya) — ML 0.8
06:01 — Simav (Kütahya) — ML 1.2
05:33 — Pütürge (Malatya) — ML 1.1
05:29 — Simav (Kütahya) — ML 1.0
05:22 — Pütürge (Malatya) — ML 1.3
05:18 — Simav (Kütahya) — ML 0.7