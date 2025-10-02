En güncel UEFA ülke puan durumu... Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?

Avrupa maçları ile birlikte UEFA ülke puan durumu gündem oluyor. Galatasaray'ın Liverpool karşısında aldığı 3 puan sıralamaya büyük katkı sağlarken Fenerbahçe ve Samsunspor da bu akşam sahaya çıkacak. Temsilcilerimizin mücadelesi öncesi yine sıralama merak ediliyor. Peki, en güncel UEFA ülke puan durumu nedir?

Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada?

Ülkemiz UEFA ülke sıralamasında 44.000 puanla 9. sırada yer alıyor. Hemen önümüzdeki Belçika'nın 56 bin 150 puanı bulunuyor.

Ülkelerin UEFA güncel puan sıralaması

1- İngiltere 96.561

2- İtalya 85.946

3- İspanya 80.081

4- Almanya 76.404

5- Fransa 69.108

6- Hollanda 61.867

7- Portekiz 58.667

8- Belçika 56.150

9- Türkiye 44.000

10- Çekya 40.700