EN GÜZEL CUMA MESAJLARI... En yeni, anlamı, yeni, kısa-uzun, resimli cuma mesajları...

İslam’da "haftalık bayram" olarak kabul edilen cuma günü geldi. Müslümanlar için haftanın en faziletli ve kutsal günü kabul edilen cuma günü yine cemaat camilere akın edecek. Cuma günlerinin olmazsa olmazı ise cuma mesajları... Bu anlamlı günde eşe, dosta, akrabaya iletebilmeniz için en güzel cuma mesajlarını bir araya getirdik.

En güzel cuma mesajları

Rabbim bu mübarek günde kalbinizi imanla, hanenizi huzurla, ömrünüzü bereketle doldursun.

Cuma; bir durak, bir nefes ve bir yenilenme fırsatıdır. Hayırlı cumalar dilerim.

Bugün ettiğiniz dualar, yarınlarınızın anahtarı olsun. Cumanız hayırlı olsun.

Kalbinize ferahlık, evinize bereket, ömrünüze sağlık getirsin bu mübarek cuma günü.

Duaların kabul, sevdiklerin yanında, kalbin huzurla dolsun. Hayırlı cumalar.

Bu mübarek günde bir tebessüm, bir dua kadar kıymetlidir. Tebessümünüz eksik olmasın.

Gönül aynan temiz, duaların kabul, geleceğin aydınlık olsun. Cuman mübarek olsun.

İç huzurunla, güzel niyetlerinle, samimi dualarınla güzelleşsin bu cuma.

Bugün edilen her dua; yüreklere umut, ruhlara şifa olsun. Cumanız bereketli geçsin.

Kalbiniz dualarla dolsun, yüzünüz tebessümle. Rabbim her anınıza rahmet katsın.

Cuma, teslimiyetin en güzel halidir. Rabbine yönelen her kalp huzur bulsun. Hayırlı cumalar.

Bugün, Rabb'imizin bizlere sunduğu özel bir lütuf, bir arınma günüdür. Kalpler dua ile yıkanır, gönüller umutla dolar. Cuma, yeniden başlamak için güzel bir fırsattır. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma; kalbin derinliklerinden yükselen duaların göğe ulaştığı gündür. Umutların yeşerdiği, sabrın meyve verdiği bir vakittir. Bu kutlu gün hürmetine dertleriniz hafiflesin, yüreğiniz ferahlasın. Cumanız mübarek olsun.

Mevla’ya yakınlaşmak için bir kapı aralanır her cuma. Kalbinizi temizleyin, ruhunuzu huzurla doldurun. Dualarınızı eksik etmeyin, umutlarınızı diri tutun. Hayırlı ve bereketli bir cuma günü dilerim.

Gönülden edilen bir dua, samimi bir tövbe ve içten bir teşekkür... İşte cuma gününün ruhu budur. Rabbim bu güzel günde sizi sevdiklerinizle sınasın, yalnızlıkla değil. Cumanız kutlu, kalbiniz huzurlu olsun.

Cuma, geçmişi bırakıp geleceğe umutla bakmak içindir. Bugün, tüm kalp kırıklıklarını affedin ve sevgiyle dolun. Gözyaşınız sevinçten, sözünüz duadan yana olsun. Cumanız hayırla geçsin.

Bir cuma daha geldi; umutları yeşertmek, gönülleri temizlemek için. Rabbim sizi darda bırakmasın, dualarınızı cevapsız koymasın. Sevdiklerinizle nice hayırlı cumalara ulaşmanız dileğiyle. Gönlünüzdeki güzellikler daim olsun.

Cuma, dünya telaşından sıyrılıp Rabbe yönelme günüdür. Manevi huzurun doruk noktasıdır bu gün. Bir yudum af, bir avuç merhamet ve bolca rahmet dilerim. Cumanız mübarek olsun.

Her cuma yeni bir umut, yeni bir başlangıçtır. Bu özel günde gönlünüzden geçen her dilek kabul olsun. Rabbim kalbinize huzur, hayatınıza bereket versin. Hayırlı cumalar dilerim.

Bugün edilen dualar yarınlarınızın anahtarıdır. Kalbiniz kırılmasın, yüzünüz solmasın. Hayatınızdan huzur, hanenizden bereket eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun.

Cuma; af dilemenin, şükretmenin ve paylaşmanın tam vaktidir. Yalnızca kendinize değil, çevrenize de dua edin. Çünkü rahmet paylaşıldıkça çoğalır. Hayırlı cumalar, huzur dolu saatler olsun.