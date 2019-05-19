En hızlı büyüyen 100 şirket Samsun'da açıklanıyor
TOBB ve TEPAV'ın organizasyonunda belirlenen, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi" Samsun'da kamuoyuyla paylaşılacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) organizasyonunda belirlenen, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi" 19 Mayıs'ta Samsun'da açıklanacak.
Törene, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda, borsa ile TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılması bekleniyor.
Törenin saat 11:00'de başlaması bekleniyor.