'En mutlu' il Isparta

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tarafından 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' yapıldı. Araştırma sonucunda, Türkiye'nin en mutlu şehri ve Türkiye'nin en mutsuz şehri belirlendi.

Türkiye'nin mutsuzluk oran sıralamasında son sırada yer alan Isparta, yüzde 70,35 oranla en mutlu il olarak kayıtlara geçti. Isparta'nın bir sıra gerisinde yer alan Bolu, Türkiye'nin en mutlu 2'nci ili oldu. En mutlu 3'üncü il ise Bilecik oldu.

İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda ise Diyarbakır’da mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 24,75 olarak kayıtlara geçti.