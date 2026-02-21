En son depremler 21 Şubat 2026 listesi... Deprem mi oldu? En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Malatya'da 4.5 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Deprem sonrası aramalar bir hayli hızlandı. Vatandaşlar son depremler listesine ulaşmak istiyor. İşte AFAD'ın geçtiği son veriler...
Vatandaşlar her gün "son depremler" aramasını yaparken Malatya'da yaşan deprem aramayı daha da sıklaştırdı. Tekrar deprem olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle de AFAD son verileri araştırılıyor. İşte detaylar...
21 ŞUBAT 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
17.24 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
17.19 - Simav (Kütahya) - 2.2
16.54 - Milas (Muğla) - 1.3
16.19 - Milas (Muğla) - 1.8
15.06 - Beypazarı (Ankara) - 1.1
15.03 - Pütürge (Malatya) - 1.5
14.18 - Pütürge (Malatya) - 1.7
14.12 - Aladağ (Adana) - 1.6
13.39 - Bala (Ankara) - 1.2
13.24 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.5
13.23 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.7
13.12 - İnegöl (Bursa) - 1.4
13.10 - Akdeniz, Fethiye açıkları (Muğla) - 2.0
13.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
12.26 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
12.23 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.4
12.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
12.19 - Feke (Adana) - 1.3
11.53 - Pasinler (Erzurum) - 1.4
11.47 - Aladağ (Adana) - 1.4
11.31 - Soma (Manisa) - 1.4
11.28 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
10.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
09.50 - Akhisar (Manisa) - 1.4
09.49 - Akdeniz, Fethiye açıkları (Muğla) - 1.5
09.31 - Sincik (Adıyaman) - 1.3
09.07 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.4
08.56 - Selçuklu (Konya) - 1.2
08.44 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3
08.08 - Merkez (Elazığ) - 2.3
07.57 - Merkez (Elazığ) - 1.6
07.48 - Battalgazi (Malatya) - 1.6
07.35 - Pütürge (Malatya) - 1.4
07.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
07.19 - Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) - 1.9
07.16 - Battalgazi (Malatya) - 1.2
06.56 - Sarıkamış (Kars) - 1.3
06.51 - Pütürge (Malatya) - 1.5
06.43 - Pütürge (Malatya) - 4.5