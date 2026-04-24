EN SON DEPREMLER 24 NİSAN 2026 LİSTESİ... Bugün deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son günlerde Akdeniz bir hayli hareketli...Datça açıklarında da 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük bir korkuya neden oldu. Vatandaşlar bir kez daha "son depremler" aramasına ağırlık verdi. İşte AFAD'ın son verileri...
Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler yaşanıyor. Bölge halkı tedirginlik yaşarken en son nerede ve ne zaman sarsıntı yaşandığı araştırılıyor. Yeni deprem olup olmadığı sorgulanıyor.
09.05 - Straldzha, Yanbolu (Bulgaristan) - 1.3
08.40 - Patnos (Ağrı) - 1.5
08.37 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
08.33 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
08.33 - Akdeniz - 2.5
08.27 - Akdeniz - 3.8
07.59 - Akdeniz - 3.1
07.52 - Kırkağaç (Manisa) - 1.1
07.49 - Akdeniz, Kemer (Antalya) açıkları - 1.8
07.42 - Akdeniz - 2.7
07.41 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
07.34 - Akdeniz - 2.8
07.24 - Bergama (İzmir) - 1.5
07.22 - Akdeniz - 2.4
07.19 - Akdeniz - 2.6
07.18 - Doğanşehir (Malatya) - 1.2
07.17 - Ege Denizi - 2.3
07.11 - Akdeniz - 3.8
07.08 - Akdeniz - 3.8
07.01 - Saruhanlı (Manisa) - 1.4
06.57 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 0.9
06.54 - Akdeniz - 3.2
06.51 - Akdeniz - 2.7
06.49 - Ege Denizi, Girit açıkları - 2.9
06.46 - Akdeniz - 3.1
06.45 - Akçadağ (Malatya) - 1.3
06.44 - Akdeniz - 3.0
06.41 - Akdeniz - 3.3
06.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
06.18 - Ege Denizi, Girit açıkları - 5.9
06.15 - Pütürge (Malatya) - 1.2
05.59 - Patnos (Ağrı) - 3.1
05.58 - Kale (Malatya) - 1.3
05.24 - Akdeniz, Antalya Körfezi, Manavgat açıkları - 1.9
05.23 - Dalaman (Muğla) - 1.5
05.08 - Yunanistan, Serrai - 2.7
04.48 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.2
04.46 - Kemer (Antalya) - 1.7