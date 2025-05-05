EN SON DEPREMLER 5 MAYIS 2025: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu?
Son depremler listesi yine yoğun şekilde araştırılıyor. En son nerede deprem olduğunu öğrenmek isteyenlerin sıkça en son listeyi araştırıyor. Öte yandan İstanbul'da yeni deprem olup olmadığını da sorgulanıyor.
Son depremler günlük, hatta anlık araştırılıyor. Son günlerde yaşanan depremler nedeniyle yeni depremlerin listesi görüntülenmek isteniyor. Diğer yandan "İstanbul'da yeni deprem oldu mu?" sorusu da devam ediyor. İşte 5 Mayıs son depremler listesi...
En son depremler listesi...
AFAD'ın son 100 depremler listesi incelendiğinde 3 büyüklüğünün üzerinde bir deprem yaşanmadı.
15:56:54 – Kozluk (Batman) – 2.1
14:53:55 – Sandıklı (Afyonkarahisar) – 2.3
14:20:56 – Lapseki (Çanakkale) – 1.8
13:18:08 – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.7
13:06:17 – Simav (Kütahya) – 1.1
12:58:30 – Bratya Daskalovi (Bulgaristan) – 1.5
12:57:02 – Kozluk (Batman) – 1.6
12:50:37 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5
12:47:21 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.4
12:34:22 – Kale (Malatya) – 1.3
12:07:46 – Çameli (Denizli) – 1.8
12:06:14 – Alanya (Antalya) – 1.5
11:57:57 – Orhaneli (Bursa) – 1.6
11:53:37 – Karapınar (Konya) – 1.7
11:02:04 – Bala (Ankara) – 1.1
10:53:37 – Büyükçekmece (İstanbul) – 1.5
10:43:27 – Yerköy (Yozgat) – 1.2
10:27:24 – Kozluk (Batman) – 2.1
10:13:29 – Simav (Kütahya) – 2.6
09:52:45 – Khalkidiki (Yunanistan) – 2.4
09:51:29 – Simav (Kütahya) – 1.1
09:28:13 – Selçuklu (Konya) – 2.1
09:20:57 – Kızılcahamam (Ankara) – 1.2
09:08:27 – Simav (Kütahya) – 1.4
09:07:32 – Simav (Kütahya) – 1.3
09:06:10 – Simav (Kütahya) – 1.5
09:00:55 – Simav (Kütahya) – 1.6
09:00:21 – Simav (Kütahya) – 1.5