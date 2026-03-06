EN SON DEPREMLER 6 MART 2026 LİSTESİ... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Karadeniz ve Antalya'da depremler olmaya devam ediyor. İlk olarak saat 07.29'da Karadeniz'de 4 büyüklüğünde daha sonra ise saat 08.35'te Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken "son depremler" araması da hızlandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

17.40 - Ege Denizi, Gökova Körfezi, Menteşe (Muğla) - 1.6

17.30 - Erdemli (Mersin) - 1.4

17.28 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3

17.14 - Hüyük (Konya) - 1.0

17.12 - Fethiye (Muğla) - 1.1

17.07 - Arsuz (Hatay) - 1.8

17.02 - Samandağ (Hatay) - 2.3

16.35 - Arsuz (Hatay) - 1.9

16.15 - Akçadağ (Malatya) - 2.0

16.07 - Göle (Ardahan) - 1.7

16.07 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 2.2

15.59 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

15.58 - Akdeniz, Mersin Körfezi, Akdeniz (Mersin) - 1.6

15.51 - Soma (Manisa) - 1.3

15.41 - Tekman (Erzurum) - 2.1

15.30 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

15.17 - Develi (Kayseri) - 1.0

15.07 - Borçka (Artvin) - 1.0

15.06 - Merkez (Nevşehir) - 1.3

14.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

14.43 - Eşme (Uşak) - 1.1

14.36 - Harmanli, Hasköy (Bulgaristan), Merkez (Edirne) - 1.3

14.36 - Yığılca (Düzce) - 1.0

14.20 - Merkez (Edirne) - 1.2

14.14 - Merkez (Elazığ) - 1.5

14.02 - Tavşanlı (Kütahya) - 1.4

13.58 - Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) - 1.7

13.52 - Beypazarı (Ankara) - 1.9

13.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

13.35 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.6

13.24 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.4

13.21 - Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) - 2.1

13.16 - Kepsut (Balıkesir) - 1.7

13.13 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 2.2

13.06 - Bayramiç (Çanakkale) - 1.2

13.06 - Bala (Ankara) - 1.1

12.48 - Seydişehir (Konya) - 1.3

12.44 - Çubuk (Ankara) - 1.7

12.41 - Merkez (Kırklareli) - 1.0

12.37 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 2.2

12.30 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.9

12.26 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8

12.22 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 2.2

12.18 - Marmara Denizi, Marmara (Balıkesir) - 1.3

12.15 - Karaburun (İzmir) - 2.1

12.14 - Doğanşehir (Malatya) - 1.5

11.53 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.6

11.42 - Demirözü (Bayburt) - 1.4

11.40 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.6

11.39 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.5

11.33 - Soma (Manisa) - 1.1

10.48 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.4

10.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

10.18 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

10.12 - Kale (Malatya) - 1.3

10.00 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 2.2

09.57 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.5

09.48 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.6

09.44 - Ula (Muğla) - 1.1

09.16 - Tahtalı Barajı, Menderes (İzmir) - 1.3

09.05 - Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) - 3.1

08.35 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 4.5