EN SON DEPREMLER 6 MART 2026 LİSTESİ... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bugün ülkemizde 4 ve üzeri 2 deprem meydana geldi. Bu iki deprem tedirgin ederken her zaman olduğu gibi "son depremler" araması sıklaştı. AFAD sık sık kontrol ediliyor. İşte bugün yaşanan sarsıntıların listesi...

Karadeniz ve Antalya'da depremler olmaya devam ediyor. İlk olarak saat 07.29'da Karadeniz'de 4 büyüklüğünde daha sonra ise saat 08.35'te Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken "son depremler" araması da hızlandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

17.40 - Ege Denizi, Gökova Körfezi, Menteşe (Muğla) - 1.6
17.30 - Erdemli (Mersin) - 1.4
17.28 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3
17.14 - Hüyük (Konya) - 1.0
17.12 - Fethiye (Muğla) - 1.1
17.07 - Arsuz (Hatay) - 1.8
17.02 - Samandağ (Hatay) - 2.3
16.35 - Arsuz (Hatay) - 1.9
16.15 - Akçadağ (Malatya) - 2.0
16.07 - Göle (Ardahan) - 1.7
16.07 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 2.2
15.59 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
15.58 - Akdeniz, Mersin Körfezi, Akdeniz (Mersin) - 1.6
15.51 - Soma (Manisa) - 1.3
15.41 - Tekman (Erzurum) - 2.1
15.30 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
15.17 - Develi (Kayseri) - 1.0
15.07 - Borçka (Artvin) - 1.0
15.06 - Merkez (Nevşehir) - 1.3
14.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
14.43 - Eşme (Uşak) - 1.1
14.36 - Harmanli, Hasköy (Bulgaristan), Merkez (Edirne) - 1.3
14.36 - Yığılca (Düzce) - 1.0
14.20 - Merkez (Edirne) - 1.2
14.14 - Merkez (Elazığ) - 1.5
14.02 - Tavşanlı (Kütahya) - 1.4
13.58 - Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) - 1.7
13.52 - Beypazarı (Ankara) - 1.9
13.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
13.35 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.6
13.24 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.4
13.21 - Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) - 2.1
13.16 - Kepsut (Balıkesir) - 1.7
13.13 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 2.2
13.06 - Bayramiç (Çanakkale) - 1.2
13.06 - Bala (Ankara) - 1.1
12.48 - Seydişehir (Konya) - 1.3
12.44 - Çubuk (Ankara) - 1.7
12.41 - Merkez (Kırklareli) - 1.0
12.37 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 2.2
12.30 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.9
12.26 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
12.22 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 2.2
12.18 - Marmara Denizi, Marmara (Balıkesir) - 1.3
12.15 - Karaburun (İzmir) - 2.1
12.14 - Doğanşehir (Malatya) - 1.5
11.53 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.6
11.42 - Demirözü (Bayburt) - 1.4
11.40 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.6
11.39 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.5
11.33 - Soma (Manisa) - 1.1
10.48 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.4
10.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
10.18 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
10.12 - Kale (Malatya) - 1.3
10.00 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 2.2
09.57 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.5
09.48 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.6
09.44 - Ula (Muğla) - 1.1
09.16 - Tahtalı Barajı, Menderes (İzmir) - 1.3
09.05 - Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) - 3.1
08.35 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 4.5

Kaynak: HABER MERKEZİ
