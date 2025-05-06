EN SON DEPREMLER 6 MAYIS: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu?
Son depremler araması geçen haftalar gibi olmasa da devam ediyor. Depremler etkisini yitirirken İstanbul'da yeni deprem olup olmadığı sorgulanıyor. Öte yandan "En son nerede deprem oldu?" sorusu zaman zaman yöneltiliyor.
İstanbul ve Kütahya'da yaşanan depremler etkisini yitirmiş gözükse de "son depremler" araması zaman zaman yapılıyor. Vatandaşlar bilgi almak adına "En son nerede deprem oldu?" sorusunu yöneltiyor. İşte son liste...
6 Mayıs son depremler listesi...
Bugün AFAD'ın son 100 depremler listesi incelendiğinde bir kez 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10:03 – İslahiye (Gaziantep) – 1.9
09:58 – Simav (Kütahya) – 1.1
09:57 – Simav (Kütahya) – 0.9
09:41 – Kale (Malatya) – 1.6
09:23 – Marmara Denizi (Büyükçekmece/İstanbul) – 1.6
09:14 – Kale (Malatya) – 2.1
09:12 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 2.5
09:03 – Soma (Manisa) – 1.4
08:59 – Germencik (Aydın) – 1.7
08:54 – Germencik (Aydın) – 1.3
08:22 – Gelendost (Isparta) – 1.7
08:18 – Ege Denizi (Karaburun/İzmir) – 1.8
08:16 – Biga (Çanakkale) – 2.2
07:49 – İslahiye (Gaziantep) – 1.5
07:26 – Akçadağ (Malatya) – 1.5
07:05 – Simav (Kütahya) – 1.0
06:59 – Çelikhan (Adıyaman) – 2.3
06:32 – Doğanşehir (Malatya) – 1.7
06:21 – Simav (Kütahya) – 1.0
06:20 – Niksar (Tokat) – 2.4
05:36 – Simav (Kütahya) – 1.0
05:30 – Simav (Kütahya) – 1.3
05:26 – Marmara Denizi (Silivri/İstanbul) – 1.1
05:22 – Kerkük (Irak) / Şemdinli (Hakkari) – 3.4