EN SON DEPREMLER! Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (EN SON YAŞANAN DEPREMLER GÜNCEL LİSTE)

Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden deprem afeti kendini hatırlatmaya devam ediyor. Kütahya haftanın son gününe sabah saatlerinde meydana gelen 2 deprem ile başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Simav ilçesinde bugün sabah saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi. İlk deprem, saat 07.23’te 4,5 büyüklüğünde ve 8,81 kilometre derinlikte kaydedildi. Bu sarsıntının ardından sadece 6 dakika sonra, saat 07.29’da 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

Depremlerin merkez üssü Simav olurken, çevre il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu.

İstanbul'da ise Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor.

En son depremler

Sabah saatlerinde Türkiye genelinde meydana gelen diğer depremler şöyle sıralandı:

07.20 – Göksun (Kahramanmaraş): 2.0 büyüklüğünde

07.00 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ): 2.7 büyüklüğünde

06.43 – Akçadağ (Malatya): 1.5 büyüklüğünde

06.30 – Ege Denizi, Seferihisar (İzmir): 2.0 büyüklüğünde

06.27 – Marmara Denizi, Büyükçekmece (İstanbul): 2.0 büyüklüğünde