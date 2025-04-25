EN SON DEPREMLER! Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (EN SON YAŞANAN DEPREMLER GÜNCEL LİSTE)
SON DAKİKA DEPREM! Kütahya haftanın son gününe deprem ile uyandı. Vatandaşlar en son gerçekleşen depremleri ve büyüklüğünü merak ediyor. En son, sabah 07.23’de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8,81 kilometre olarak ölçüldü. Kütahya ilk depremden dakikalar sonra bu kez de 3,9 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. Tüm bunlar sürerken İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları da Marmara Bölgesi'ni sallamaya devam ediyor. İşte son depremlerin güncel listesi!
Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden deprem afeti kendini hatırlatmaya devam ediyor. Kütahya haftanın son gününe sabah saatlerinde meydana gelen 2 deprem ile başladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Simav ilçesinde bugün sabah saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi. İlk deprem, saat 07.23’te 4,5 büyüklüğünde ve 8,81 kilometre derinlikte kaydedildi. Bu sarsıntının ardından sadece 6 dakika sonra, saat 07.29’da 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.
Depremlerin merkez üssü Simav olurken, çevre il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu.
İstanbul'da ise Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor.
En son depremler
Sabah saatlerinde Türkiye genelinde meydana gelen diğer depremler şöyle sıralandı:
07.20 – Göksun (Kahramanmaraş): 2.0 büyüklüğünde
07.00 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ): 2.7 büyüklüğünde
06.43 – Akçadağ (Malatya): 1.5 büyüklüğünde
06.30 – Ege Denizi, Seferihisar (İzmir): 2.0 büyüklüğünde
06.27 – Marmara Denizi, Büyükçekmece (İstanbul): 2.0 büyüklüğünde