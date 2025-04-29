En son depremler... Bugün İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Deprem mi oldu?
İstanbul'daki depremin artçıları az da olsa devam ederken Kütahya'da peş peşe depremler meydana geliyor. Bölge halkı tedirgin bir şekilde beklerken yoğun şekilde son depremler listesi kontrol ediliyor ve "Yeni deprem oldu mu?" sorusuna cevap aranıyor.
Türkiye'de her gün yüzlerce deprem meydana gelirken 3 ve üzeri depremler korku yaratıyor.
İstanbul'daki artçılar etkisini yitirirken Kütahya'daki sarsıntılar devam ediyor. Bugünkü son depremler yine yoğun şekilde araştırılıyor. İşte son liste...
29 NİSAN SON DEPREMLER
29 Nisan 2025 sabah saatlerinde Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda meydana gelen depremler dikkat çekti. Günün erken saatlerinden itibaren bölgede çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydedilirken, büyüklüğü 3'ün üzerinde olan iki sarsıntı kayıtlara geçti.
09:41 - Simav (Kütahya) - 1.9
09:34 - Büyükçekmece (İstanbul) - 2.3
09:28 - Gönen (Balıkesir) - 2.0
09:03 - Simav (Kütahya) - 1.7
09:00 - Emet (Kütahya) - 1.7
08:47 - Simav (Kütahya) - 1.0
08:46 - Simav (Kütahya) - 1.1
08:24 - Simav (Kütahya) - 1.2
08:09 - Sarıgöl (Manisa) - 1.2
07:57 - Tepebaşı (Eskişehir) - 1.5
07:46 - Akçaabat (Trabzon) - 1.6
07:36 - Simav (Kütahya) - 1.3
07:29 - Simav (Kütahya) - 2.1
07:19 - Yeşilyurt (Malatya) - 2.0
07:04 - Simav (Kütahya) - 2.0
07:02 - Simav (Kütahya) - 2.7
06:46 - Oltu (Erzurum) - 2.7
06:38 - Simav (Kütahya) - 1.5
06:37 - Simav (Kütahya) - 1.6
06:36 - Simav (Kütahya) - 1.1