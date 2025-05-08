EN SON DEPREMLER: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Marmara Ereğlisi ve İstanbul Büyükçekmece'de yaşan dünkü sarsıntılar bir kez daha bölge halkını endişeye sevk etti. Bugün de bölgede deprem olup olmadığı sorgulanıyor ve "İstanbul'da yeni deprem oldu mu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 8 Mayıs son depremler listesi...
Son depremler araması dünkü yaşanan depremler sonrası yine sıklaştı. Sabah saatlerinde vatandaşlar en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğunu merak ediyor. Bu nedenle de son depremler listesi kontrol ediliyor. İşte o liste...
Son depremler listesi...
8 Mayıs 2025 tarihinde Marmara Denizi ve çevresinde, özellikle İstanbul'un batısında yer alan Silivri ve Büyükçekmece açıklarında dikkat çeken bir sismik hareketlilik gözlemlendi. Gün boyunca Marmara Denizi’nde ML 1.1 - 1.9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana geldi.
16:56 – Karesi (Balıkesir) – 2.5
16:06 – Kaş (Antalya) – 1.9
16:05 – Kaş (Antalya) – 1.7
15:22 – Merkez (Bayburt) – 1.1
14:46 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.1
14:38 – Kemalpaşa (İzmir) – 2.0
14:17 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.8
14:04 – Merkez (Çorum) – 1.4
13:55 – Avanos (Nevşehir) – 1.6
13:26 – Bucak (Burdur) – 1.8
13:13 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.8
13:10 – Karesi (Balıkesir) – 2.3
12:58 – Simav (Kütahya) – 0.9
12:56 – Simav (Kütahya) – 1.5
12:52 – Simav (Kütahya) – 1.7
12:47 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.2
12:46 – Erdemli (Mersin) – 1.3
12:46 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.4
12:44 – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.6
12:34 – Karesi (Balıkesir) – 1.1
12:15 – Karaburun (İzmir) – 2.2
12:04 – Karesi (Balıkesir) – 1.2
12:02 – Pütürge (Malatya) – 2.6
11:56 – Pütürge (Malatya) – 1.2
11:50 – Simav (Kütahya) – 1.5