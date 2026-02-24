En son depremler listesi 24 Şubat 2026... Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

"Son depremler" araması bugün daha bir sıklaştı. Akdeniz ve Denizli'de yaşanan sarsıntılar korkuya neden olurken en son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılıyor. İşte son liste...

17.22 - Akdeniz - [44.78 km] Gazipaşa (Antalya) - 1.9

16.52 - Saimbeyli (Adana) - 2.0

16.40 - Simav (Kütahya) - 1.5

16.37 - Yahyalı (Kayseri) - 1.8

16.29 - Sarayköy (Denizli) - 1.3

16.06 - Diyadin (Ağrı) - 1.3

16.01 - Van Gölü - [06.83 km] Tuşba (Van) - 1.8

15.46 - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.72 km] Menderes (İzmir) - 1.8

15.45 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

15.36 - Borçka (Artvin) - 0.7

15.26 - Ulubey (Uşak) - 0.8

15.23 - Eşme (Uşak) - 1.0

14.49 - Sarayköy (Denizli) - 2.0

14.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

14.35 - Karacasu (Aydın) - 1.8

14.33 - Sarayköy (Denizli) - 3.7

14.13 - Merkez (Çorum) - 1.3

13.51 - Merkez (Bolu) - 1.4

13.42 - Akhisar (Manisa) - 1.2

13.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

13.08 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

12.47 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

12.19 - Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.03 km] Aliağa (İzmir) - 1.2

12.16 - Ege Denizi - 2.5

12.08 - Tepebaşı (Eskişehir) - 1.0

12.05 - Bala (Ankara) - 1.0

12.03 - Kula (Manisa) - 1.3