En son depremler listesi 24 Şubat 2026... Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Bugün özellikle Akdeniz'de hareketlilik yaşanıyor. Bölgede birçok deprem kaydedilirken yurdun çeşitli bölgelerinde de ufak çaplı sarsıntılar yaşandı. Vatandaşlar bu listeyi kontrol etmek isterken "son depremler" aramasına başvuruyor.
"Son depremler" araması bugün daha bir sıklaştı. Akdeniz ve Denizli'de yaşanan sarsıntılar korkuya neden olurken en son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılıyor. İşte son liste...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
17.22 - Akdeniz - [44.78 km] Gazipaşa (Antalya) - 1.9
16.52 - Saimbeyli (Adana) - 2.0
16.40 - Simav (Kütahya) - 1.5
16.37 - Yahyalı (Kayseri) - 1.8
16.29 - Sarayköy (Denizli) - 1.3
16.06 - Diyadin (Ağrı) - 1.3
16.01 - Van Gölü - [06.83 km] Tuşba (Van) - 1.8
15.46 - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.72 km] Menderes (İzmir) - 1.8
15.45 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
15.36 - Borçka (Artvin) - 0.7
15.26 - Ulubey (Uşak) - 0.8
15.23 - Eşme (Uşak) - 1.0
14.49 - Sarayköy (Denizli) - 2.0
14.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
14.35 - Karacasu (Aydın) - 1.8
14.33 - Sarayköy (Denizli) - 3.7
14.13 - Merkez (Çorum) - 1.3
13.51 - Merkez (Bolu) - 1.4
13.42 - Akhisar (Manisa) - 1.2
13.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
13.08 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
12.47 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
12.19 - Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.03 km] Aliağa (İzmir) - 1.2
12.16 - Ege Denizi - 2.5
12.08 - Tepebaşı (Eskişehir) - 1.0
12.05 - Bala (Ankara) - 1.0
12.03 - Kula (Manisa) - 1.3