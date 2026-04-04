EN SON DEPREMLER LİSTESİ 4 NİSAN 2026: Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar ayrıntıları öğrenmek için "son depremler" aramasını hızlandırdı. Öte yandan sıkça da "Deprem mi oldu" sorusunu yöneltiyor.
Van'da 08.52'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü. Sarsıntı büyük panik yaratırken "son depremler" araması iyice hızlandı.
17.13 - Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) - 1.3
17.11 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
17.05 - İslahiye (Gaziantep) - 2.5
16.37 - Saimbeyli (Adana) - 2.0
16.05 - Buldan (Denizli) - 1.9
15.14 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0
15.04 - Çatak (Van) - 1.7
14.51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
14.51 - Aladağ (Adana) - 3.2
14.12 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
13.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
13.37 - Ayn el-Arab, Akçakale yakınları (Şanlıurfa) - 1.9
13.33 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
13.20 - Yahşihan (Kırıkkale) - 0.9
12.58 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
12.45 - Merkez (Şırnak) - 2.1
12.44 - İslahiye (Gaziantep) - 1.9
12.19 - Beypazarı (Ankara) - 2.1
12.09 - Tuşba (Van) - 1.7
12.04 - Manyas (Balıkesir) - 1.1
12.00 - Tuzlukçu (Konya) - 0.9
11.45 - Battalgazi (Malatya) - 1.7
11.21 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 1.7
10.45 - Alpu (Eskişehir) - 2.7
10.45 - Güney (Denizli) - 1.4
10.38 - Tuşba (Van) - 2.2
09.31 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 2.6
09.11 - Tuşba (Van) - 3.2
08.52 - Tuşba (Van) - 5.2
08.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.4
08.24 - Akçadağ (Malatya) - 1.8
08.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
08.07 - Hisarcık (Kütahya) - 1.4
06.57 - Alpu (Eskişehir) - 1.4