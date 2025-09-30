En son depremler listesi... Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu?

Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar vatandaşlar tarafından takip edilmek isteniyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de her gün küçük ya da orta şiddette hareketlilikler yaşanıyor. Özellikle şu sıralar Kütahya'da yaşayanlar "son depremler" aramasını sıklaştırmış durumda...

Son depremler listesi (30 Eylül 2025)

08:32 – Simav (Kütahya) – 1.0

08:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08:08 – Simav (Kütahya) – 2.5

07:55 – Akdeniz – 3.6

07:36 – Simav (Kütahya) – 0.9

07:27 – Simav (Kütahya) – 0.9

07:26 – Simav (Kütahya) – 0.9

07:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

07:20 – Simav (Kütahya) – 1.7

07:17 – Simav (Kütahya) – 1.1

07:16 – Simav (Kütahya) – 0.9

07:13 – Ege Denizi (Datça-Muğla) – 2.9

07:09 – Simav (Kütahya) – 3.0

07:08 – Simav (Kütahya) – 2.3

07:06 – Van Gölü (Tuşba-Van) – 1.6

07:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

07:01 – Mudanya (Bursa) – 1.8

06:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

06:53 – Simav (Kütahya) – 0.9

06:52 – Hazar Gölü (Elazığ) – 1.1

06:46 – Simav (Kütahya) – 0.8

06:39 – Simav (Kütahya) – 2.3

06:32 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.4

06:26 – Simav (Kütahya) – 0.9

06:24 – Simav (Kütahya) – 1.3

06:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

05:55 – Simav (Kütahya) – 1.2

05:55 – Simav (Kütahya) – 1.0

05:47 – Simav (Kütahya) – 1.1

05:46 – İmranlı (Sivas) – 1.3

05:42 – Alaca (Çorum) – 1.1

05:42 – Simav (Kütahya) – 1.8

05:37 – Simav (Kütahya) – 1.2

05:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

05:27 – Simav (Kütahya) – 2.3

05:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

05:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

05:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

04:59 – Simav (Kütahya) – 1.8

04:58 – Simav (Kütahya) – 1.5

04:57 – Simav (Kütahya) – 2.7

04:39 – Simav (Kütahya) – 1.3

04:38 – Sivrice (Elazığ) – 0.9

04:38 – Simav (Kütahya) – 2.0

04:36 – Simav (Kütahya) – 1.2

04:35 – Simav (Kütahya) – 1.1

04:31 – Karadeniz (Fındıklı-Rize) – 1.7