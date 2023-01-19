En yağmurlu gün Mersin’de en sıcak gün Silopi’deydi

Buna göre, 2022'nin en sıcak günü, 15 Temmuz'da Şırnak Silopi'de yaşandı. Silopi'de hava sıcaklığı 47,9 derece ölçüldü. İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık ise Diyarbakır'da 5 Ağustos'ta yaşandı ve sıcaklık değeri 43,5 derece olarak verilere yansıdı.

En soğuk gün Van'da

Geçen yılın en soğuk günü olan 18 Ocak'ta Van'ın Özalp ilçesinde termometreler eksi 34,4'ü gösterdi. İl merkezlerinde en düşük sıcaklık ise Kars'ta 22 Ocak'ta eksi 26,4 derece olarak ölçüldü.

En yağışlı il Mersin

2022'de günlük en yüksek toplam yağış miktarı Mersin Gülnar Konur köyünde kaydedildi ve 29 Ocak'ta metrekareye 451,9 kilogram yağış düştü. İl merkezi olarak ise 5 Ağustos'ta Rize'de metrekareye 140,7 kilogram yağış düştüğü kayıtlara geçti.

En yüksek kar Kartalkaya'da

Verilere göre, en yüksek kar kalınlığı 3 Mart’ta Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 235 santimetre, ikinci en yüksek kar kalınlığı 14 Mart’ta Rize İkizdere Ovit Yaylası’nda 226 santimetre, üçüncü en yüksek kar kalınlığı ise Aşkale Kop Dağı'nda 221 santimetre ölçüldü.

İl merkezleri içinde ise en yüksek kar yüksekliği 24 Mart'ta Bitlis'te 227 santimetre olarak verilere yansıdı.

Rüzgar en hızlı Niğde'de esti

Geçen yıl en hızlı esen rüzgar ise 2 Ağustos'ta Niğde Ulukışla Bolkar Dağı'nda saatte 175,3 kilometre saat olarak ölçüldü. İl merkezlerinde ise en yüksek rüzgar ölçüm kaydı 19 Ocak'ta saatte 101,9 kilometre ile Batman'da ölçüldü. Deniz suyu sıcaklıklarında ise en yüksek sıcaklık 5 Ağustos'ta Antalya Konyaaltı Yeni Liman Feneri'nde 32,9 derece, en düşük sıcaklık ise Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri’nde 14 Ocak'ta 1,9 derece oldu