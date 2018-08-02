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"En yüksek devlet memuru" atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı'yı atadı.

En yüksek devlet memuru atandı
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara atamalar yapılmaya devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kıratlı'yı atadı. Metin Kıratlı böylece "en yüksek devlet memuru" oldu.

Kıratlı'nın atamasına ilişkin kararname, ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kaynak: AA

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