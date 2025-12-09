En yüksek taksi plakası 5 milyon 211 bin liraya satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 bin 500 yeni taksinin beşinci etabında 98 plakanın satışını gerçekleştirdi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye 107 istekli, kapalı teklif sundu.

Evrak kontrolünün ardından 98 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

İhalede 98 plaka, 5 milyon 50 bin lira ile 5 milyon 211 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'u konforlu ulaşıma kavuşturma amaçlarının devam ettiğini söyledi.

Uygulama tabanlı taksi ihalesinin beşincisini gerçekleştirdiklerini belirten Demir, bu ihaleye başvuran 107 kişiden 98'inin ihaleye katılmaya hak kazandığını ve hepsinin taksi aldığını kaydetti.

Demir, İstanbulluların gün geçtikçe bu taksilerden memnun olduğunu görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

İhale sürecinde toplam 300 plaka satıldı

İBB, 12 Haziran'da "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında, ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirmiş, bunlardan 4'ünün satışı, sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edilmişti.

2 Eylül'deki ihalede 24 plaka satışı gerçekleştirmiş, bunlardan 6'sının satışı sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi üzerine iptal edilmişti.

7 Ekim'deki üçüncü ihalede 63 plaka, 4 Kasım'daki dördüncü ihalede 116 plaka satılmıştı.

Bugünkü ihalede 98 plakanın satılmasıyla birlikte 2 bin 500 yeni taksi plakasından beş ihalede toplam 300'ü satılmış oldu.