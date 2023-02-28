En yüksek tsunami Gazimağusa’da kaydedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en büyük endişelerden biri de deprem sonrası yaşanabilecek tsunami olayı idi. ODTÜ öncülüğünde hazırlanan rapora göre Kahramanmaraş’ta yaşanan ilk depremin Gazimağusa’da 17, Arsuz ve Erdemli’de 14, Girne’de ise 10 santimetrelik tsunamiye neden olduğu belirtildi.

Sonuçlar, yaşanabilecek tsunamilerin tahmini için önemli

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Atina Akademisi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi desteklerinin de yer aldığı "İskenderun Körfezi Kıyı Yapıları ve Doğu Akdeniz'deki Tsunami Değerlendirmeleri" adlı rapora göre Hatay'ın Arsuz ilçesi sahiline ilk dalgan 25'inci dakikada vurdu. En yüksek dalga ise 14 santimetre ile 33'üncü dakikada ulaştı.

Gazimağusa istasyonunda 17 santimetrelik en yüksek dalganın 65'inci dakikada, Erdemli istasyonunda 14 santimetrelik en yüksek dalga 48'inci dakikada, Girne istasyonunda ise 10 santimetrelik en yüksek dalga yine 48'inci dakikada ulaştığı tespit edildi. Raporda, Doğu Akdeniz’de oluşan küçük ölçekli tsunami olayının bilimsel olarak araştırılmasının ve tsunaminin oluşumunun saptanmasının özellikle gelecekte yaşanabilecek tsunami olayları açısından önemli olduğuna dikkat çekildi.

Bulgulara ilişkin değerlendirmede bulunan ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Üyesi ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, "Bulgular, Samandağ kuzeyindeki Kaleburnu'nun güneyinde açıkta bir noktaya işaret ediyordu” dedi. Yalçıner, 'Deprem olacak tedbir alalım’ demenin tek başına yeterli olmadığına vurgu yaparak “Tedbiri de almaya yardımcı olmamız ve halkı aydınlatmamız lazım" dedi.