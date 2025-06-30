Endeksa: Konut yatırımında geri dönüş süresi 13 yıla geriledi

Pandemi sonrası 18 yıla kadar çıkan amortisman süresi, kira gelirlerindeki artış ve satış fiyatlarındaki yavaşlama ile birlikte 13 yıla düştü.

Endeksa’nın yaptığı analize göre, yatırımın geri dönüş süresinin en kısa olduğu iller 11 yıl ile Ankara, Karaman, Kars, Muş ve Hakkâri oldu. Bu illeri 12 yıllık süreyle Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Bilecik ve Edirne izliyor.

Buna karşın amortisman süresi en uzun iller arasında ise özellikle tatil beldeleriyle tercih nedeni olan Muğla ve Aydın’ın ilk iki sırayı alması dikkat çekiyor. Muğla’da amortisman süresi 20 yıl, Aydın’da 18 yıl olark hesaplandı. Balıkesir, Kastamonu ve Trabzon’da 17 yıl; Isparta, Antalya, Elazığ, Rize ve Çorum’da ise 16 yıl olarak ölçüldü.

Kaş’ta bir konutun kendini amorti etmesi 34 yıl sürüyor

İlçeler düzeyinde ise fark daha da dikkat çekici. En kısa amortisman süresi 10 yıl ile Doğubeyazıt (Ağrı) ilçesinde görülürken, Kırkağaç (Manisa), Reyhanlı (Hatay), Siverek (Şanlıurfa), Uzunköprü (Edirne), Eyyübiye (Şanlıurfa), Beypazarı (Ankara), Merkez (Muş), Yahşihan (Kırıkkale) ve Akdeniz (Mersin) 11 yıllık amortisman süresiyle öne çıkıyor.

Öte yandan özellikle sahil bölgelerinde yer alan bazı ilçelerde amortisman süreleri 30 yılı aşmış durumda. Kaş (Antalya) 34 yıl ile en uzun sürede geri dönüş sağlayan ilçe olurken, onu Beykoz (İstanbul, 31 yıl), Çeşme (İzmir, 27 yıl), Köyceğiz (Muğla, 25 yıl), Hassa (Hatay, 23 yıl), Beşiktaş (İstanbul, 23 yıl), Sarıyer (İstanbul, 23 yıl), Kandıra (Kocaeli, 22 yıl) ve Ayvacık (Çanakkale, 22 yıl) gibi ilçeler takip ediyor.

‘Yüksek faizler satış fiyatlarını baskıladı, amortisman süreleri kısaldı’

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, amortisman sürelerindeki bu düşüşü, gayrimenkul piyasasında yaşanan önemli yapısal değişimlerin işareti olarak değerlendirdi. Öğüt, şu sözleri kullandı:

“Amortisman süresindeki düşüşün en büyük sebebi, kira gelirlerinin konut fiyatlarına kıyasla daha hızlı artması. Geçtiğimiz 2 yılda yüksek faiz oranları nedeniyle konut kredisi kullanımı önemli ölçüde azaldı; bu durum hem satış hacmini hem de fiyat artış hızını yavaşlattı. Hatta enflasyon etkisi hesaba katıldığında, konut fiyatlarının reel olarak düşüş gösterdiği görülüyor. Endeksa’nın güncel verilerine göre konut satış fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 26 artarken, enflasyon etkisiyle reel bazda yüzde 8 düştü.”