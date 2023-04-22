Ender Yorgancılar: İkinci yüzyılımızı karşılarken umudumuz çocuklarımız

Ender Yorgancılar

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Milletlerin geleceğine yön veren ve büyük bedeller ödenerek gerçekleştirilen devrimler, insanlık tarihine altın harflerle kazınır. İşte 23 Nisan 1920’de yurdun dört bir yanını saran işgalin ve belirsizliklerin gölgesinde, Büyük Millet Meclisi’nin kurulmuş olmasıyla, eşsiz bir cesaret örneği ve eşsiz bir devrimdir.

23 Nisan’da milletin kendi geleceği ve kendi yönetimi hakkında söz sahibi olması, hem işgalden kurtuluşa giden yolu aydınlatmış, hem de demokratik, laik, hukuk devletinin temellerini attı.

Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına erişiyor olmamız, 23 Nisan’ı her zamankinden daha anlamlı kılıyor. Zira 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi ile ekilen tohumlar, Cumhuriyet ile filizlendi ve asırlık bir çınara dönüştü. Bu çınarın temeli olan Gazi Meclisimizin kuruluşunun 103’üncü yılını kutluyor, bize kendi geleceğimizi kendimizin tayin etme gibi eşsiz bir hak sunan Mustafa Kemal Atatürk ile tüm atalarımızı minnetle yad ediyorum.

Dünya 103 yıl sonra yine hem siyasi hem de ekonomik yönden belirsizliklere dolu bir dönemden geçiyor. Bir taraftan küresel ekonomik kriz endişeleri, bir taraftan Rusya savaşının büyümesine yönelik korkular, uluslararası ilişkilerdeki dengeleri zorlaştırıyor. Bu zorlu sürecin aşılmasında bize gerekli olan yine 1920’de Meclisimizin açılmasında gösterilen cesaret ruhu ve vizyonu ama en çok da Atamızın 23 Nisan’ı armağan ettiği çocuklarımız olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken çocuklarımız umudumuz, umudumuz geleceğimizdir. Bu vesileyle çocuklarımızın bayramı 23 Nisan’ı içtenlikle kutluyorum.