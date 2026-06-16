Endonezya 6,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), salı günü Endonezya topraklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yaklaşık 400 bin nüfuslu Orta Sulawesi eyaletinin başkenti Palu kentinde sarsıntı bir dakikadan uzun sürdü. Yetkililer, halkı resmi talimatlara uymaya ve artçı sarsıntılar konusunda temkinli olmaya çağırdı.

Merkez üssü Palu kentinin 46 kilometre güneydoğusu olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ana sarsıntının ardından bölgede sırasıyla 5,2, 5,0 ve 4,9 büyüklüğünde güçlü artçı sarsıntılar oluştu. Sağlık merkezleri, güvenlik önlemleri kapsamında serum askılarıyla birlikte hastaları açık alanlara tahliye etti.

Palu genelinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bölgedeki yerel kaynaklar sarsıntı sonrasında Palu genelinde dağınık hasar ihbarları bildirdi. Sismik fay hatlarının kesişim noktasında bulunan Endonezya, coğrafi yapısı nedeniyle sık sık volkanik faaliyetler ve güçlü sarsıntılarla karşılaşıyor. Mevcut sismik kayıtlar ülkenin sarsıntı geçmişini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ocak 2021 döneminde Sulawesi adasındaki Mamuju kenti yakınlarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem en az 100 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. O dönemde binlerce vatandaş artçı sarsıntı korkusu sebebiyle günlerce dışarıda geceliyordu. Uzmanlar Endonezya genelindeki sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini öngörüyor.