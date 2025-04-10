Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk'tü

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Meclis'te konuşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Subianto, "Bu tarihi salonda, demokrasinin kalbinde, Türkiye'de olmak, gerçekten benim için çok büyük bir onur" ifadesini kullandı. Endonezya Cumhurbaşkanı olarak ilk kez farklı bir ülkede parlamenterlere hitap ettiğini söyleyen Subianto, Türkiye ziyaretinin kendisi için sadece üst düzey ziyaret olmadığını, kişisel olarak da önem teşkil ettiğini belirtti.

Yüzyıllardır devam eden Endonezya-Türkiye dostluğu

Subianto, ülkesinin farklı yerlerinde Osmanlı Devleti'nin Endonezya için yaptıklarının hala anlatıldığını aktararak, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin bu nedenle bu kadar iyi olduğuna dikkati çekti. Neredeyse her yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten Subianto, Türk milletinin, Endonezyalıları en kalbi duygularla karşıladığını vurgulayarak teşekkür etti.

İki ülke halkının bağımsızlık ve saygınlık mücadelesi, dayanışma ve karşılıklı hayranlık gibi duyguları paylaştığını dile getiren Subianto, iki ülkenin yüzyıllardır devam eden dostluğuna işaret etti. Subianto, Türkiye'deki liderlerin her zaman ülkesine dostça davrandığını, kendilerini çok iyi ağırladığını da belirtti.

'Sizin tarihiniz bana ilham veriyor'

Türk tarihinin hayranı olduğunu ve üzerine çalışıp öğrendiğini anlatan Subianto, Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendi ülkesi dahil gelişmekte olan ülkelerde bir idol, örnek lider ve cesaret timsali olduğunu vurgulayarak, "Türk tarihi, bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum, hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi. Eğer Cakarta'da benim makamıma ve evime gelecek olursanız, göreceksiniz ki, evimde ve ofisimde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var" dedi.

"Türkiye ve Endonezya işbirliği yaparsa daha güçlü olur"

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, mevcut dünyanın ve jeopolitik durumun cesur bir liderlik gerektirdiğini; bu liderliğin de son derece akilane olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Endonezya'nın bu gidişata liderlik etmesi ve güçlü olması gerektiğinin altını çizen Subianto, "Bizler işbirliği yaparsak, işbirliği halinde olursak, bir araya gelirsek, daha güçlü oluruz. Seslerimiz daha güçlü olur ve seslerimiz dünyanın geri kalanı tarafından daha güçlü duyulur" ifadesini kullandı.

Subianto, ülkesinde büyük bir dönüşüme başkanlık ettiklerini ve ekonomiyi ilerletmek istediklerini kaydederek, Endonezyalıların da güzel bir yaşam sürmesi için temiz ve yolsuzluktan arınmış bir hükümet inşa etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bu sebeple Türkiye'ye daha yakın olmayı, birlikte çalışmayı, ulusların refahını birlikte inşa etmeyi istediğini aktaran Subianto, "21. yüzyılda daha iyi bir gelecek için birlikte çalışalım istiyorum. Medeniyetimizin, bütün insanlarımızın barışçıl, haklarına saygı duyularak, diğer tarafların müdahalesine gerek kalmaksızın yaşamaları için mücadele etmemiz gerekiyor. Bence Türkiye ve Endonezya bu konuda uluslarının ve insanların dünyada iyiliği için ellerinden gelenin en iyisini yapabilirler diye düşünüyorum" diye konuştu.

'Belirsizliklerle dolu bu yeni dünyada Türkiye ile yan yana durmak istiyoruz'

Türkiye'nin, Gazze hassasiyetine de değinen Subianto şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok ülke demokrasiden, insan haklarından bahsediyor ancak çocuklar, anneler bombalanırken, Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor, Gazze'deki insan hakları ihlallerini görmezden geliyorlar. Türkiye'nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var ve biz şuna inanıyoruz: Biz Türkiye ile belirsizliklerle dolu bu yeni dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz."

Subianto, konuşmasının ardından TBMM Şeref Defteri'ni imzaladı.

Subianto, TBMM'deki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.