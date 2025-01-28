Enerji Bakanlığı açıkladı! 5 ilde 10 YEKA alanı belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5 ilde 10 yeni YEKA belirledi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 5'i Karaman'ın Ayrancı ve merkez ilçeleri, 1'i Ankara'nın Beypazarı ilçesi, 1'i Bolu'nun Gerede ilçesi, 2'si Erzurum'un Çat ve Karayazı ilçeleri ve 1'i Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olmak üzere toplam 10 yeni YEKA ilan edildi.

Belirtilen alanların sınırlarıyla köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler ilanda detaylı olarak yer aldı.