Enerji Küçükçekmece'de tıkandı: Beklenen büyük deprem olacak mı? Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı

Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik deprem İstanbulluları, beklenen büyük deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleştirdi. Günlerdir bilim adamlarının 'büyük deprem olacak-olmayacak' tartışmalarını takip eden vatandaşların endişeleri artarken depreminm gerçekleştiği faya ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Marmara Fayı'nın yapısı

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, son yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yıllardır savunduğu bazı bilimsel görüşleri doğruladığını açıkladı. Bektaş’a göre, deprem Marmara Fayı’nın yapısal özellikleri ve davranışları hakkında önemli ipuçları verdi.

Prof. Dr. Bektaş, özellikle Alman ve Japon bilim insanlarının savunduğu "creep" yani fayın sürünerek enerji boşaltması teorisinin bu depremle bir kez daha doğrulandığını ifade etti. Bu tür fayların büyük yıkıcı depremler üretmekten ziyade enerjiyi daha küçük sarsıntılarla boşaltabildiğini belirten Bektaş, bu nedenle bu tür fayların genellikle 7’nin altında büyüklükte depremler oluşturduğunu vurguladı.

Ayrıca Marmara Fayı'nın kırılma yönüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bektaş, 1912’deki 7,4 büyüklüğündeki depremden bu yana fayın doğuya doğru kırıldığını son depremle de bu görüşlerinin pekiştiğini söyledi.

On yılda bir 7 şiddetinden küçük depremler üretiyor

Bektaş, Marmara Fayı'nın yapısal gücüne dair daha önce öne sürdüğü bir başka görüşün de bu depremle desteklendiğini belirtti. Buna göre, fayın doğu ve batı kesimleri güçlü segmentlerden oluşurken (200-250 yılda bir büyük deprem üretebilen, M > 7), orta kesimi ise zayıf bir segment olarak değerlendiriliyor (birkaç on yılda bir, M < 7 deprem üretme kapasitesine sahip).

Büyük deprem olacak mı?

Bektaş, 6,2’lik depremin Küçükçekmece açıklarında durmasının da önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

“Deprem enerjisi, Küçükçekmece önlerinde fayın sürtünme direncine yenik düşerek durdurulmuştu” diyen Bektaş, bu durumun Adalar segmentinde iddia edildiği gibi büyük bir deprem enerjisi birikimi olmadığını gösterdiğini söyledi. Eğer bu bölgede büyük birikim olsaydı, depremin doğuya doğru devam edeceğini vurguladı.