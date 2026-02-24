Enerji sektörüne genç liderler yetişiyor

Dünya Enerji Konseyi Türkiye, enerji sektörünün geleceğinde söz sahibi olacak genç profesyonelleri bir araya getiren Genç Enerji Liderleri (YEL’26) Programı’nın açılış buluşmasını gerçekleştirdi. Programın ilk buluşmasında katılımcılarla Konseyin vizyonu paylaşılırken, liderlik gelişimi, sektörün dönüşümü ve çok paydaşlı ve uluslararası iş birliklerine yönelik hedefler ele alındı.



Açılış buluşmasına Dünya Enerji Konseyi Türkiye Yönetim Kurulu üyeleri; Kıvanç Zaimler, Elchin Ibadov ve Mehmet Ertürk katkı sundu. 2026 dönemine seçilen “Genç Enerji Liderleri”yle gerçekleştirilen buluşmada, program süresince yürütülecek çalışmaların çerçevesi aktarıldı ve katılımcıların programdan beklentileri dinlendi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın başkanı olduğu Dünya Enerji Konseyi Türkiye’nin başkan yardımcılığı görevini Elchin Ibadov ile Kıvanç Zaimler yürütüyor.



Açılış töreninde, enerji uzmanları Barış Sanlı, Prof. Matthias Finger ve Dr. Ali Çınar enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerini sundu.

Genç Enerji Liderleri Programı; enerji sektörüne ilgi duyan, karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenmeyi hedefleyen genç profesyonellerin sektörel konulara daha güçlü katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Program kapsamında katılımcıların; enerji güvenliği, sürdürülebilirlik, dönüşüm politikaları ve yenilikçi iş modelleri gibi başlıklarda bilgi birikimlerini derinleştirmeleri hedefleniyor.



Aynı zamanda ulusal ve uluslararası toplantılar, çalıştaylar ve etkileşim platformları aracılığıyla katılımcıların sektörel vizyon, analiz yetkinliği ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.



Dünya Enerji Konseyi Türkiye, YEL’26 Programı ile enerji sektörünün sürdürülebilir ve güçlü geleceğine katkı sunmayı sürdürürken, Genç Enerji Liderleri Programı ile genç profesyonellerin çok boyutlu bakış açısını enerji ekosistemine kazandırmayı ve sektörün geleceğine uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyor.