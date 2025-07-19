Enerji ve maden teklifinde 8 madde daha kabul edildi

Enerji ve maden alanlarına yönelik önemli değişiklikler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 8 maddesi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeler arasında maden ruhsatlarında çevre ile uyum teminatı, devlet hakkı oranlarının güncellenmesi, rehabilitasyon bedelleri, imar ve ruhsat işlemleriyle ilgili düzenlemeler öne çıktı.

Maden Kanunu’na önemli değişiklikler

Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikle, teminat mektubu olarak verilen çevre ile uyum teminatlarının bir yıl içinde nakit olarak yatırılması zorunlu hale getirildi. Aksi takdirde, mektuplar nakde çevrilerek rehabilitasyon bedeli hesabına aktarılacak. Ayrıca, ruhsat bedellerinin yüzde 30’unun rehabilitasyon çalışmaları için tahsil edildiği kısımda indirim yapılacak; onun yerine bedel kadar ayrıca rehabilitasyon bedeli alınacak.

Ons fiyatı 2.101 dolar ve üzeri olan madenlerde devlet hakkı artırılacak, krom madeni ise özel statüsünü kaybederek genel hükümlere tabi olacak.

Yenilenebilir enerjiye teşvik devam ediyor

Yenilenebilir enerjiye yönelik izin, kira ve irtifak işlemlerindeki %85’lik indirim süresi 31 Aralık 2030’a kadar uzatıldı. Ayrıca meraların, YEK alanı olarak tahsis edilmesinin önü açıldı.

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı tesislerin orman arazilerine kurulmasına ilişkin izin süreçleri kolaylaştırılırken, ön lisans süresi kadar izin verilebilmesi ve izinlerin EPDK’nın lisans bildirimine göre uzatılması da düzenlemeye dahil edildi.

Rüzgar projeleri için kuş göç yolları üzerindeki bölgelerde ornitolojik gözlem şartı getirildi. Diğer alanlarda ise yatırımcıdan idare tarafından istenen tedbirlerin alınması beklenecek.

İmar ve ruhsat yetkisi bakanlığa geçiyor

Enerji Bakanlığı, ön lisans veya üretim lisansı bulunan rüzgar/güneş santralleri için imar planı ve parselasyon planlarını onaylayabilecek. Ruhsat süreçleri, yapı uygunluk belgesi gibi işlemler de Bakanlık tarafından yürütülebilecek. Bu belge, aynı zamanda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçecek.

2024’ten önce ruhsatsız kurulmuş üretim tesisleri için geriye dönük imar cezası uygulanmayacak. Gerekli mühendislik raporları ile uygunluk belgesi alınması durumunda faaliyetlerine devam edebilecekler.

Meclis'te gerginlik: Kürsü işgali ve arbede

Görüşmeler sırasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, 19. madde görüşülürken kürsüyü işgal etti. CHP ve DEM Parti milletvekilleri alkışlarla destek verirken, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime birkaç kez ara verdi.

Arbede yaşanmasının ardından teklifin 19. maddesi de kabul edildi. Böylece bugüne kadar teklifin 19 maddesi tamamlandı. Kalan 2 madde, Genel Kurul’un sonraki birleşiminde görüşülecek.

Toplamda 14,5 saat süren görüşmeler, Meclis gündeminde yoğun ve zaman zaman gergin bir oturuma sahne oldu.