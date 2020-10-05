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Enerji ve madencilikle ilgili kanun teklifi TBMM'de

Enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Enerji ve madencilikle ilgili kanun teklifi TBMM'de
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

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