Enflasyon açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Bu buluşmayı haftalar öncesinden planladıklarını ancak Akdeniz ve Ege'de yaşanan yangınlar, Karadeniz'de yaşanan seller nedeniyle ziyareti ertelediklerini dile getiren Erdoğan, devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla afetlerin önlenmesi, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarlarının tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalıştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Durmak yok yola devam dedik. Tabii her dönemde olduğu gibi afetler sırasında da birileri milletin yüreğindeki acıyı, kendi kısır çekişmelerine alet etmenin gayreti içine düşmüştür. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan, fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine hamdolsun milletimiz itibar etmemiştir. Gerek yangın bölgelerinde, gerek sel bölgelerinde ortaya konan samimi gayret ve kısa sürede elde edilen neticeler bizzat oralarda yaşayan vatandaşlarımız tarafından takdir edilmiş, teşekkürle karşılanmıştır. Böylece Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketinden kendine çıkar sağlama peşinde koşanlar bir kez daha hüsrana uğradılar. Ülkemizin geleceği, milletimizin güvenliği, refahı, mutluluğu için bırakınız projeyi ve gayreti, hayalleri dahi bulunmayanların sonu inşallah hep hüsran olacaktır."

19 yıldır yaptıkları gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletin gönlündeki yerlerini güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları, dört bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak hedeflerimize doğur yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, çok ciddi siyasi, ekonomik, sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kalırken, biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. İşte sizler de takip ediyorsunuz, büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu? '128 milyar dolar nerede'. Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek, milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."

"Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık"

Türkiye'yi "yokların ve yoksulların ülkesi" olmaktan kurtardıklarını, bugünkü sıkıntıları da yine kendilerinin çözeceğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Her bir insanımızın derdiyle dertlenmek boynumuzun borcudur. Emin olun bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip bunlara çareler üretecek, çözümler getirecek başka kimse yok. Bunlar avara kasnak gibi boşa dönüp duruyorlar. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlar, abesle iştigal edenler bu milletin hiçbir derdine derman olamazlar. Hala akılları tek parti zihniyetini ülkeye yeniden hakim kılmak olanlar, bu milletin demokrasi ve kalkınma talebine cevap veremezler.

Terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize husumetleriyle bilinen herkesle kol kola girmeyi siyasi ittifak sananlardan bu millete hayır gelmez. Türkiye'de bugüne kadar demokrasi, özgürlük, hak, adalet, yatırım, iş, aş, eser, hizmet adına ne yapılmışsa altında bizim imzamız var. Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu yapacak olan yine biziz, biz, biz. Çünkü biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltiriz, ama Allah'ın izniyle Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz.

Nice büyük mücadeleleri birlikte başardığımız milletimizle yürüdüğümüz bu kutlu yolda artık hedeflerimiz neredeyse bir el uzatımı mesafededir. Bu kadar yakındayız. Ödenecek tüm bedelleri ödedik, yapılacak tüm fedakarlıkları yaptık, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir. Kahramanmaraşlıların 19 yıldır girdiğimiz her mücadelede olduğu gibi 2023 imtihanında da yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum. Zaten Maraş'a da bu yakışır."

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