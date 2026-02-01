Enflasyon rakamları yarın mı açıklanacak? Enflasyon oranları ne zaman açıklanıyor?

Ocak ayı enflasyon rakamlarına çok az bir süre kaldı. AA Finans'ın ocak ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlanırken hem bu rapor hem de verilerin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Vatandaşlar "Enflasyon oranları ne zaman açıklanıyor" sorusuna cevap arıyor.

Enflasyon oranları ne zaman açıklanıyor?

Enflasyon rakamları 3 Şubat Salı günü açıklanacak. TÜİK oranları saat 10.00'da duyuracak.

AA Finans’ın düzenlediği ankette, 35 ekonomist TÜİK’in 3 Ocak Salı günü açıklayacağı veriye odaklandı. Ortaya çıkan tabloya göre, piyasada ocak ayı için aylık enflasyonun yüzde 4,21 olacağı öngörülüyor.