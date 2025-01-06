Enflasyona esas etki program etkisidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fiyatlama davranışlarının giderek düzeldiğini belirterek, “Özellikle enflasyondaki gelişmelerle birlikte reel sektör beklentilerinde de daha fazla iyileşme bekliyoruz” dedi.
Ece CEYHUN
Hem enflasyonun ana eğilimindeki değişim hem de beklentilerdeki iyileşmenin 2025 yılında Türkiye ekonomisi için daha güçlü bir dezenflasyon perspektifi sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Enflasyon 2024’ün Ocak-Şubat aylarında nispi olarak yüksekti.
Ocakta diğer aylara göre nispeten daha yüksek olur enflasyon, çünkü birçok fiyat ocakta güncellendiği için o ay biraz daha normal ortalamanın üstünde gelir. Dolayısıyla baz etkisinin bu sene olumlu olacağını düşünüyorum. Geçen senenin ocak ayıyla mukayese ettiğimizde bu ocakta enflasyonun çok daha düşük olacağını tahmin ediyoruz” dedi. Enflasyonda esas etkinin program etkisi olduğunu belirten Yılmaz, ana eğilimin de programla uyumlu olduğunu anlattı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı gerçekleşmeleri, 2025 yılı beklentileri üzerine İstanbul’da ekonomi basını ile bir araya geldi.
Yılmaz, enflasyon rakamlarının dezenflasyon sürecinin başladığı Haziran 2024’e göre 31 puan, 2023 sonuna göre 20 puan düştüğüne işaret ederek önemli bir mesafenin alındığına işaret etti.
Yılmaz, 2024 gelişmelerini değerlendirirken şu açıklamayı yaptı: “OVP’deki rakamlarımızın üstündeyiz doğru ama ana çerçevenin hedeflerimizle uyumlu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Dezenflasyon sürecinin başladığı günden bugüne 31 puan, yıllık olarak da 20 puan civarında bir düşüş sağlandı. Bunun da 2025 yılında devam etmesini bekliyoruz. Ocak ayı enflasyonu şubatta çıkacak malum. Çıktığı zaman göreceğiz ki Ocak ayında da bu trend devam ediyor.
Dezenflasyon süreci devam edecek. Birçok etkileyici husus var, ama şu açık, istikametimiz belli: Daha düşük bir enflasyon oranına doğru ülkemiz gidecek ve artık bu kadar yüksek, geçen sene konuştuğumuz kadar yine enflasyonu konuşacağız, elbette her zaman konuşacağız, ama geçen sene konuştuğumuz kadar konuşmayacağız. Gelecek yılın sonlarına geldiğimizde artık enflasyon çok daha makul bir düzeye gelmiş olacak. Bir sonraki yıl, 2026-27 perspektifinde ise tekrar eden enflasyonu hedefleyen bir politikayla yolumuza devam edeceğiz. Bizim OVP’de öngördüğümüz 2026 sonu itibariyle tek haneyi yakalamak.”
Ocak enflasyonu da 2024’ün altında
Ocak ayı enflasyonunda baz etkisinin olumlu yansımalarının görüleceğini ve şubat ayında açıklanacak rakamların 2024 yılının altında kalacağını anlatan Cevdet Yılmaz, “2024’ün ocak-şubat aylarında enflasyon nispi olarak yüksekti. Bu sene ocakta baz etkisinin olumlu olacağını düşünüyorum. Birçok fiyat, ücret ocakta güncellendiği için, ocak ayı biraz daha normal ortalamanın üstünde gelir, aylık enflasyon diğer aylara göre nispeten daha yüksek olur ama geçen senenin ocak ayıyla kıyasladığımız zaman bu sene çok daha düşük olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.
Yılmaz, Ocak 2024’te rakamın biraz daha beklentinin üstünde çıktığını anımsatarak, şunları kaydetti: “Onun baz etkisi olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Geçen yıl ocakta mesela yüzde 6,7 olmuş, şubatta yüzde 4,5 olmuş. Dolayısıyla bu ilk aylarda bize olumlu yansıyacaktır. Fakat hep şunu söylüyorum, bazen medyadan arkadaşlarımız da söylüyorlar, ‘Baz etkisi de şu oldu, bu oldu.’ diyorlar.
Program yoksa baz etkisi de olmaz, esas etki program etkisidir. Çünkü program olmazsa siz bu oranı düşürmezseniz. Dolayısıyla, esas olan program etkisidir ama baz etkisinin de faydalı olduğu aylar veya olumsuz etkilediği aylar da elbette olabilir. Esas olan program etkisidir, program etkisi de olumlu yöndedir.”
Büyüme daha dengeli
Cevdet Yılmaz, büyümenin daha dengeli bir yapıda devam ettiğini de belirterek, “Bu da yine bizim OVP’mizin öngördüğü bir gelişme. İç taleple devam eden bir büyüme değil dış talebin daha fazla katkı verdiği, iç talebin katkısı azalırken cari işlemler açığının azaldığı, dış talebin daha fazla katkı verdiği bir büyüme kompozisyonu. Büyüme oranı aynı olabilir ama kompozisyonu değişebilir, unsurları değişebilir.
Bizim tercih ettiğimiz iç talep de tabii ki katkı verecek büyümeye ama dış talebin de katkı verdiği daha dengeli bir büyüme yapısı. Buna ulaştık mı? Evet, şu an geldiğimiz noktada büyümemizin daha dengeli bir yapıda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla programımız sadece enflasyon alanında değil dengeli büyüme noktasında da sonuç vermiş diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, 2024 sonu itibarıyla milli gelir büyüklüğünün 1,3 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti.
Bütçe açığı öngörülerden iyi
Bütçe açığına değinen Yılmaz, “Bugünkü değere getirdiğinizde 2,6 trilyon lira civarında bir ödenek ayırdık deprem harcamaları için. Bunu hariç tuttuğunuzda aslında çok daha olumlu bir durumdayız. Bütçe açığımız geçen yıl 5,2 geldi, 6,4 demiştik. Burada da yine programdan daha iyiyiz. Bu sene yine 6,4 demiştik, daha henüz çıkmadı rakam ama muhtemelen 5 civarında yine bir şey olacak. Yani öngördüğümüzden daha iyi noktada kapatmış olduk 2024’ü bu deprem harcamalarına rağmen” değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete ilişkin, “Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız” dediğini hatırlatan Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız zaten söyledi.
Biz ciddi bir sapma olmayacağına inanıyoruz, politikalarımızı o çerçevede sürdürüyoruz. Önemli olan şudur, bugün yüksek bir maaş verirsiniz, yarın enflasyon bundan daha yüksek çıkarsa verdiğiniz maaşın hiçbir anlamı kalmaz. Önemli olan enflasyonu dizginleyip, düşürüp, somut, reel satın alma gücünde artış sağlamak. Bizim amacımız satın alma gücünde kalıcı artış sağlamak. Dolayısıyla bunu sağlamak için her türlü gayreti sarf edeceğiz.”
Yılmaz, net asgari ücretin 2002’de 114 dolar, 2024’te 519 dolar olduğunu, 2025’teki son güncel artışla tutarın 627 doların üzerine çıktığını da söyledi.
Asgari ücret siyasi tartışma konusu olmamalı
Yılmaz, asgari ücretin bu kadar siyasi tartışma konusu olmaması gerektiğini de kaydederek, “Siyasi olarak bu kadar tartışılmayacak bir mekanizma içinde farklı şekillerde yapılabilir mi? Elbette tartışılabilir, uzlaşılabilir” dedi.
Asgari ücret oranıyla emekliye artış oranının mukayesesinin de doğru olmayacağını ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu: “Çünkü birisi bir yıllık bir süreçle ilgili, perspektifle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık, yani emekli ve memur artışı biliyorsunuz 6 aylık yapılıyor, Temmuz’da tekrar bu artışlar yenilenecek. Burada asıl kural bazlı olmayan en düşük emekli aylığı.
Bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda kök ücretleri daha düşük olan oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor, kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor, yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Tabi hükümetimiz bunu nihai karara Cumhurbaşkanımız tamamladıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.”
KKM finansal enstrüman olarak kullanabilir
Pandemi döneminde dolarizasyon eğilimini önlemek TL’ye güveni yeniden tesis etmek için bir finansal enstrüman olarak çıkartılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bugün atılan adımlarla yavaş yavaş toplam mevduat içindeki payı aşağı çekiliyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası tarafından döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz ve Türk lirası hesaplarına sağlanan desteklerde kaldırıldı.
İstanbul’da bir grup gazeteci ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKM’de önemli olan noktanın “kamuya yük getirmemesi” olduğunu belirterek “2025 yılı içinde herhalde artık bunu fazla konuşmamaya başlarız, tam tarih vermem mümkün değil ama, aşama-aşama zaten bunun cazibesi kalkıyor.
Kamuya bir yük getirmediği sürece, kamuya bir harcama yükümlülüğü getirmediği sürece bir finansal enstrüman olarak finans kurumları kullanmak istiyorlarsa da kullansınlar, ben şahsen bunda bir problem görmüyorum, ama önemli olan kamuya bir yükümlülük getirmemesi. O yönde de zaten önemli adımlar atmış durumdayız. Bence bugün geldiğimiz noktada artık KMM büyük oranda etkisi azalmış durumda” açıklamasını yaptı.
Mevduat içindeki payı geriledi
KKM, 2023 yılı ortalarında toplam mevduatın yüzde 26’sını aşarken bugün aynı oran yüzde 5,9’a geldi. Yılmaz, KKM’de hızlı değil kademeli çıkış yapılacağını söylediklerini hatırlatarak, “Geldiğimiz noktada KKM artık oldukça düşük seviyelere, 30 milyar doların biraz üstünde bir seviyeye gelmiş durumda, giderek cazibesini daha da azaltıcı kararlar da alınıyor. Dolayısıyla zaman içinde KKM’nin tamamen gündemimizden çıktığını da görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.
Tasarruf oranları artmalı
Türkiye’de finansal enstrümanların artması, toplam tasarruf oranlarının artmasının önemine değinen Cevdet Yılmaz, “KKM dışında yeni finansal enstrümanlar olabilir mi? Elbette, bu bizim KKM’den bağımsız genel politikamız. Finansal enstrümanları çeşitlendirmemiz, tasarruf oranını artırmamız gerekiyor.
En büyük kalkınma perspektifiyle yine bakacak olursak, bir ülkenin en önemli iki konusu vardır; bir, tasarruf oranını artırmak, iki, tasarrufları üretken alanlara kanalize etmek” dedi ve ekledi: “Tasarruf oranlarını artırmak için de finansal enstrümanları elbette çeşitlendirmelisiniz, işte bireysel emeklilik sisteminden sermaye piyasalarına, sadece bankacılık sistemi değil, niçin daha fazla insan sermaye piyasalarından istifade etmesin veya sigortacılık sistemimiz niçin daha fazla gelişmesin, bireysel emeklilik niye daha güçlü hale gelmesin?
Bunlar olsun ki toplam tasarruf oranımız yükselsin. Tasarruf oranımız yükseldiği zaman cari açığımız zaten haliyle düşüyor, çünkü yatırımlarınızı ya kendi tasarruflarınızla finanse ederseniz veya dış dünyanın tasarruflarıyla.
Tasarruf oranınız yükselip kendi yatırımlarınızı finanse eder hale geldiğinizde cari açık probleminiz de kalmaz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de finansal enstrümanları artırmak, bankacılık veya bankacılık dışı sermaye piyasaları, başka alanlarda tasarruf oranlarını yükselten, hem bireyler için getirisi olan, hem de makro düzeyde de toplam tasarruf oranımızı artıran enstrümanları geliştirmeye, desteklemeye devam edeceğiz.”
Faiz indirimi banka mevduatlarına da yansıyacak
Yılmaz, bir soru üzerine de Merkez Bankası’nın faiz indiriminin bankaların yıl sonu hareketlerinin etkisi ile sektör fiyatlamalarına yansımadığını anlattı. Yılmaz, “Geçen yılın sonunda mevduat faizlerine fazla yansımadı, çünkü bankalar malum yılsonunda pazar paylarını daha yüksek tutmak istiyorlar, dolayısıyla mevduat faizlerini fazla düşürmediler.
Aralarında çok küçük farklar olan bankalar var, bir şekilde mevduatta daha önde görünme çabası içinde mevduat faizlerini yılsonunda biraz daha yüksek tuttular. 2025’le birlikte artık o rakamlar geçtiği için şimdi daha fazla yansımasını bekleyebiliriz artık. Merkez Bankası’nın politika faizi bankaların mevduat faiz oranlarına daha fazla yansıyacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.
KOBİ’lere 2.500 TL destek
İstihdamını koruyan emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere çalışan başına 2 bin 500 liraya kadar istihdam katkısı sağlayacaklarını belirten Cevdet Yılmaz, “Bu özellikle tekstil, konfeksiyon, deri, mobilya gibi emek yoğun sektörleri ilgilendiren bir karar. Ocak ayı içinde bir düzenleme yapılacak. Bu destekten belli bir referans döneme göre istihdamını azaltmamış olan KOBİ’lerimiz, işletmelerimiz istifade edecek. KOSGEB kanalıyla işletmelere bu desteğin ulaştırılmasını düşünüyoruz” dedi.