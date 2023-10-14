Enflasyona karşı indirim desteği dalga dalga yayılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, enflasyonla mücadele kapsamında zincir marketleri indirime davet eden çağrısına iş dünyası temsilcilerinde ve zincir marketlerden olumlu yanıt gelmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada; İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslenerek, "İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü olan İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum" dedi. Bazı sektörlerin belirli ürünlerde fiyat artışları yapılmayacağına dair açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Bu indirimleri, tüm sektörlere ve ürünlere yaymalıyız. Ülke olarak enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik. Enflasyonla mücadeleyi tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında tüm işletmeleri indirim kampanyasına destek olmaya davet etti. Baran açıklamasında; "Enflasyonla mücadele için her şeyden önce kararlılık, birlik ve beraberlik gerekiyor. Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum" ifadesini kullandı. Baran, "Birçok temel makroekonomik değişkeni olumsuz etkileyen enflasyonla mücadele, bugün en temel sorunumuz. Bu sorunun kısa sürede çözümü için tüm kesimlerin kararlı duruş sergilemesine ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Perakendeciler Derneği’nden destek

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere de yaptığı açıklamada, dernek olarak indirim çağrısına ilk andan itibaren verdiklerini hatırlatarak, "Bu süreçte her gün yüzlerce farklı ürün grubunda yaptığımız indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Ayrıca mevcut kampanyalarımız dışında dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık" ifadesini kullandı.

Bizim Marketler de dâhil oldu

71 ildeki mağazaları ile Bizim Toptan da çağrıya destek verdi. Şirket yaptığı açıklamada; gıdadan temizliğe temel ihtiyaç ürünlerini yıl boyunca toptan satış fiyatlarıyla, müşterilerine sunduğunu belirterek, indirim kampanyalarının yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

"Radikal önlemler meyvesini veriyor"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, enflasyonla mücadelede alınan radikal önlemlerin meyve vermeye başladığını belirtti. Enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın, iş dünyasını uzun süredir öngörülebilir bir piyasa beklentisi içinde olduğunu belirtti. Aydın, hem iş dünyası hem de yabancı sermaye için "güvenli liman" olmanın önemine dikkati çekerek, "Enflasyonla mücadelede kararlılık sergilemek gerekiyordu. Özellikle Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat'ın kararlı politikaları ve radikal önlem ve uygulamalarıyla bir çekidüzen geldiğini görmekteyiz" dedi. Aydın, alınan kararlarla yatırım kanallarının tekrardan rayına oturduğunu belirterek, "Piyasaların yakından takibi, oluşan şartlara göre güncel politikaların oluşturularak ivedilikle uygulanması, alınan radikal önlemlerin meyvesini verdiğini göstermekte ve taşlar da yerine oturmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Aydın, "Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla başlatılan ekonomik kampanyalara da açıkça destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.