“Enflasyondaki düşüş gıdadaki düşüşle gelir”

03 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, Mart ayı enflasyonunun 1.03 çıktığını, ancak enflasyon sepetinin yüzde 23.29’unu oluşturan, gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki enflasyonun, yüzde 2.44 olduğunu kaydetti.

“Yıllık enflasyonda da yüzde 19.71 genel enflasyon rakamı, gıda için yüzde 29.77’dir” diyen Türkay, çözümün, toprakların ekilmesi, çiftçiyi tarıma özendirecek teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, verimliliği artıracak unsurların acilen devreye alınması ve hepsinden önemlisi üretimin kutsal bir iş olduğu değerinin tüm toplumda yaygınlaştırılması olduğunu da ifade etti.

Türkay, artan akaryakıt ve enerji giderlerinin dizginlenmesinin de önemli olduğunu, aksi halde gelecek aylarda da enflasyonun artışını sürdüreceğini söyledi. Türkay, “Tüketimi kısmak kısa vadede çözüm olabilir. Ancak, asıl hedef üretimi artırmak, ithale dayalı tüketimden kaçınmak ve üretim fazlasını ihraç etmek anlayışı olmalıdır. Böyle yapılırsa dövizdeki oynaklık da bizi bu kadar rahatsız etmez” diye konuştu.