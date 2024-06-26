Engelliler ÖTV muafiyetli sıfır araç alımında kısıtlamaya karşı

Engelli vatandaşlar, halihazırda sıfır araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabiliyor. ÖTV'nin neredeyse bir aracın fiyatına eş olduğu düşünüldüğünde, bu tür bir indirimde aracın maliyeti de oldukça düşük oluyor.

Meclis'ten geçmesi beklenen yeni düzenlemeyle engellilere sağlanan ÖTV indiriminde kısıtlama getirilmesi gündemde. Yeni düzenlemeyle istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi hedefleniyor.

Engellilerin Haklarına Erişim Platformu üyeleri, bugün Ankara'da GMK Bulvarı'ndaki Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu önünde toplandı. Gruptakiler, "Araç özgürlüğümüz, aracıma dokunma" ve "Engelliler insandır, hakları vardır" sloganları attı.

Sağlık Hizmetleri Sendikası Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe Sarı, son günlerde medyada, engellilerin araçlarına ÖTV istisnasının revize edilmesine yönelik hazırlıklarla ilgili haberler yayımlandığını ifade etti.

ÖTV istisnalı araç hakkının, sosyal devlet anlayışının gereği olarak engellilerin seyahat haklarını kullanması ve toplumsal yaşama etkin katılımlarını sağlama amacıyla getirildiğini belirten Sarı, mevcut hakların kısıtlanmasının, hakkın kullanımının imkansız hale getirilmesinin ayrımcılık olacağını kaydetti.

Sarı, "Araç takip sistemi geliştirilerek, engelli kişinin yararına kullanılmayan araçların tespitinin yapılması ve kötüye kullanım halinde caydırıcı cezaların getirilmesi mümkündür." dedi.