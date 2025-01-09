Engellilerden ÖTV'siz otomobil düzenlemesine protesto

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'ndaki değişiklikle engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle yalnızca yerli üretim otomobil satın alabilmesine imkan tanındı. Ayrıca alınan otomobiller artık 5 değil 10 yıl sonra satılabilecek.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Özel Eğitim Konfederasyonu, Engelliler Konfederasyonu ile Memur-Sen ve Hak-İş'in engelli komisyonlarından temsilciler ile engelliler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan grup adına konuşan Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Metin, engellilerle ilgili sistematik hak kayıplarına karşı duracaklarını belirtti.

Yeni düzenlemelerle, ÖTV istisnası olarak engelli bireylere yapılan satışlarda yerlilik oranının yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresinin de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktaran Metin, bu durumun engellilere sağlanan hakların ellerinden alınmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Engellilerin alabileceği otomobil fiyatlarının fahiş şekilde yükseltildiğini belirten Metin, "Engelli haklarının gaspı toplumsal adalet ve eşitlik haklarına aykırıdır. Karar alıcılar bu hak kayıplarına neden olan düzenlemeleri yeniden değerlendirmeli ve engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak politikaları öncelikleri arasına almalıdır." ifadelerini kullandı.