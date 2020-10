Engin Yıldırım kimdir? "Işıklar yanıyor" paylaşımı tepki çekmişti

14 Ekim 2020

Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımı tepki topladı. stanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımaması sonrası Twitter'dan "Işıklar yanıyor" paylaşımını yapan Engin Yıldırım'a siyasilerden büyük tepki geldi.

Engin Yıldırım'ın paylaşımın ardından bir açıklama yapan Anayasa Mahkemesi, “Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından vatandaşlar Engin Yıldırım kimdir, sorusuna yanıt arıyor.

Engin Yıldırım kimdir?

Engin Yıldırım, 9 Şubat 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1983 yılında Beylerbeyi Lisesinden, 1987 yılında ise İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. 1988-1989 yılları arasında “University of Warwick, Warwick Business School, MA in Industrial Relations” yüksek lisansını, 1990-1994 yılları arasında ise İngiltere “University of Manchester, Faculty of Economics and Social Studies, Department of Sociology” doktorasını tamamladı.

1994 yılında Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ana bilim dalında Yrd. Doç. Dr. olan Yıldırım, 1997 yılında Doçentliğe, 2002 yılında ise Profesörlüğe atandı. Sakarya Üniversitesinde 2008 yılında ilk 4 senelik lisans programı olan İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünü açmıştır. 2003-2010 yıllarında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştur. Yıldırım’ın uzmanlık alanı ile ilgili çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. 2010 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atanmıştır. 19 Ekim 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 25 Ekim 2019 tarihinde başkanvekilliği görevi sona ermiş olup Anayasa Mahkemesinde üye olarak görevine devam etmektedir.