Envanterdeki SİHA sayısı arttı

13 Ekim 2017

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullandığı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yenileri eklendi. Baykar, TSK'ya 8 SİHA'nın daha teslimatını gerçekleştirdi.

Yeni teslim edilen Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2) modeli 4 adet akıllı mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Roketsan tarafından geliştirilen "Mini Akıllı Mühimmat (MAM)" ile entegre edilen Bayraktar TB2 İHA sistemi, 4 MAM-L ya da 2 MAM-L ve 2 MAM-C ile görev yapabilecek.

Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 38'e çıktı. Araçların 26'sı TSK'da, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğünde, 6'sı da Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor. Envanterdeki silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyondaki Bayraktar TB2 sayısı ise 15'e ulaştı.

Havada kalma süresi 27 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor.

Bu yılın 9 ayında İHA ve insanlı keşif uçağı destekli 562 operasyonda, yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 olmak üzere toplam bin 853 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığının SİHA'ları ise bu yılki operasyonlarda 55 teröristin etkisiz hale getirilmesi sağladı. Öte yandan Bayraktar TB2'lerin toplam operasyonel uçuş süresi 30 bin saate dayandı.

Kaynak: AA