Enver Aysever tutuklandı mı? Aysever neden tutuklandı?
Gözaltına alınan Gazeteci Enver Aysever tutuklandı. Kariyerine YouTube kanalında devam eden Aysever'in tutuklanmasının ardından vatandaşlar olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
Gazeteci Enver Aysever YouTube kanalından kullandığı ifadeler sonrası gözaltına alındı. Aysever çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu durum gündeme damga vururken vatandaşlar "Enver Aysever neden tutuklandı" sorusunu sıkça sormaya başladı.
Aysever neden tutuklandı?
Enver Aysever YouTube canlı yayınında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nu eleştirirken, "Cumhuriyet'in ahlakını bozan, Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" ifadelerini kullanmıştı.
Aysever, canlı yayının hemen ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aysever çıkarıldığı mahkemece “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklandı.