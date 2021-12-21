Enver Aysever'e 9 ay hapis cezası

Karikatürist Mehmet Birol Çün'ün çizdiği bir karikatürü sosyal medya hesabında 20 Mart 2020’de paylaştığı için hakkında dava açılan gazeteci Enver Aysever, suçlu bulundu. İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, Aysever’e 9 ay hapis cezası verdi, ardından da bu cezayı 7 ay 15 güne indirdi. Mahkeme, bu cezayı da 4 bin 500 TL adli para cezasına çevirdi. Hükmün açıklanmasının ertelenmesini istemeyen Aysever, istinaf mahkemesine gideceğini mahkemeye bildirdi.

Enver Aysever, kararın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Karikatür paylaşarak ‘halkı kin ve nefrete sevk etmek’ suçundan 9 ay hapis cezası aldım. İfade özgürlüğü, hukuk, demokrasi adına içler acısı karar. Yorum sizin.” dedi.

Soruşturma aşamasında kolluk güçleri tarafından ifadesi alınan Aysever, söz konusu karikatürü, dini ticarete alet edenlere yönelik eleştiri kapsamında paylaştığını söylemişti.