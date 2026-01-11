EPDK 43 şirkete lisans verdi, 10 şirketinki sonlandırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasalarına yönelik lisans kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, farklı alanlarda faaliyet göstermek üzere 43 şirkete lisans verilirken, 10 şirketin lisansı sonlandırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı, 16 üretim, 6 tedarik ve 5 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı dönemde elektrik piyasasında faaliyet gösteren 7 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken ya da iptal edilirken, 3 şirketin de şarj ağı işletmeci lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 6 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Ayrıca bir firmaya dağıtıcı, bir firmaya madeni yağ ve bir firmaya depolama lisansı tahsis edildi. Öte yandan, petrol piyasasında faaliyet gösteren bir şirketin madeni yağ lisansının süresi de uzatıldı.