EPDK açıkladı! Türkiye’de akaryakıtların yüzde kaçı standartlara uygun?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2023 yılında yürütülen Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (AKİS) kapsamında yapılan denetimlerde, Türkiye genelinde piyasaya sunulan akaryakıt ürünlerinin yüzde 99,3’ünün teknik standartlarla uyumlu olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, her yıl düzenli olarak sürdürülen AKİS çalışmaları doğrultusunda, geçen yıl yaz ve kış dönemlerinde toplam 677 motorin ve 628 benzin numunesi toplandığı ifade edildi. Numuneler, Türkiye genelinde tesadüfi olarak seçilen istasyonlardan, EPDK ile protokolü bulunan İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından alındı.

Benzinde 27, motorinde 20 farklı kritere bakıldı

Numunelerin, akredite laboratuvarlarda analiz edilerek benzinde 27, motorinde ise 20 farklı kriter açısından değerlendirildiği aktarıldı. Bu incelemeler sonucunda, motorin örneklerinin yüzde 99,9’u, benzin örneklerinin ise yüzde 98,7’si teknik düzenlemelere uygun çıktı.

Aykırılık tespit edilen örnekler ise oldukça sınırlı kaldı. Samsun’da alınan bir motorin örneği “kükürt oranı”, Bolu, Bursa, İstanbul ve Sakarya’dan alınan sekiz benzin örneği ise “araştırma oktan sayısı” ve “motor oktan sayısı” kriterlerinde sınır değerleri karşılamadı.

Numuneler aynı zamanda ulusal marker seviyesi açısından da değerlendirildi. Tüm örneklerin yasal sınırları karşıladığı, bu durumun piyasaya sunulan ürünlerin tamamının yasal yollarla temin edildiğini gösterdiği belirtildi.