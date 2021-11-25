EPDK: Akaryakıta bu gece zam yok

Mehmet KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu gece akaryakıt fiyatlarında artışa gidileceği yönündeki haberleri yalanladı.

EPDK’dan yapılan açıklamada, bugün çeşitli medya organlarında “benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı” yönünde haberler çıktığına dikkat çeklidi. EPDK’nın açıklamasında son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar yayınlandığı değerlendirmesine yer verilen EPDK açıklamasında şöyle denildi:

“Bu konuyla ilgili bir basın açıklaması ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir. Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Fiyatlar piyasada oluşur, müdahale yok

EPDK yetkilileri, akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerinin serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluştuğunu vurguladı. Açıklamada “Pandemi koşullarında devletin eşel mobil sistemi (Esnek ÖTV uygulaması) ile uluslararası piyasalardan kaynaklanan olağanüstü fiyat hareketlerinin vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtılmasını sağlamış, 60 milyar TL’yi aşan bir vergi gelirinden fedakarlık etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kısa günün kârı diyene uyarı

Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV’nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlerin doğrudan fiyatlara yansıdığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: “Ayrıca yurt sathında 13 bini aşkın akaryakıt bayii hizmet veriyor ve herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir. Kurumumuz tarafından otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin anlık satışları takip edilmekte, herhangi bir bayinin -fiyat artışlarından kar etmek için- vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa Kurumumuza yazılı olarak başvurmalarını, EPDK olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı da hatırlatmak isteriz.”

Yakıt kuyruğu algısı yaratmayın

Beklenen fiyat artışları devreye girmeden tüketicinin benzin istasyonlarına koştuğuna ilişkin haberlere de değinilen EPDK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle merkezi konumda bulunan akaryakıt bayileri önünde oluşan kuyruklardan ötürü “bir ikmal krizi yaşandığı algısı oluşturmaya çalışmak” ise sektörümüze yönelik haksız ve yakışıksız bir tavırdır. İçinden geçtiğimiz süreçte bütün paydaşlarımızın, STK ve medya temsilcilerinin sağduyu ile hareket etmesini, vatandaşlarımızda infiale sebep olacak maksatlı haber ve yorumlardan kaçınmalarını rica ediyoruz.”