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EPDK Başkanı Yılmaz: Elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte tarife değişikliğinin kurumun gündeminde bulunmadığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Yılmaz, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendirdi.

İddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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